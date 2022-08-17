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  4. ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Лига чемпионов
17 августа 2022, 22:12 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
5191
0

ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку

Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола

17 августа 2022, 22:12 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
5191
0
ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
MEGOGO

В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

На 9-й минуте Бенфика открыла счет в игре с Динамо. Жилберту точно пробил в девятку.

Георший Бущан не спас киевлян от пропущенного гола.

ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.

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Источник Sport.ua
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