Лига чемпионов17 августа 2022, 22:12 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
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ВИДЕО. Бенфика открыла счет. Жилберту точно пробил в девятку
Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола
17 августа 2022, 22:12 | Обновлено 17 августа 2022, 22:50
5191
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В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».
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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
На 9-й минуте Бенфика открыла счет в игре с Динамо. Жилберту точно пробил в девятку.
Георший Бущан не спас киевлян от пропущенного гола.
ГОЛ! 0:1. Жилберту, 9 мин.
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