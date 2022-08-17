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Динамо Киев
17.08.2022 22:00 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
17 августа 2022, 08:37 | Обновлено 17 августа 2022, 09:01
380
0

Динамо – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа в 22:00 первый поединок Q4 Лиги чемпионов в Лодзи

17 августа 2022, 08:37 | Обновлено 17 августа 2022, 09:01
380
0
Динамо – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».

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Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.

Динамо – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует видеосервис MEGOGO.

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Динамо Киев смотреть онлайн Лига чемпионов Бенфика Динамо - Бенфика
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Источник Sport.ua
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