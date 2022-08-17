Динамо Киев

Лига Чемпионов
17.08.2022 22:00 - : -
Лига чемпионов17 августа 2022, 08:37 | Обновлено 17 августа 2022, 09:01
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Динамо – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа в 22:00 первый поединок Q4 Лиги чемпионов в Лодзи
17 августа 2022, 08:37 | Обновлено 17 августа 2022, 09:01
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В среду, 17 августа, проходит первый поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют киевское «Динамо» и португальская «Бенфика».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Лодзи на ЛКС Арене, начало – в 22:00 по киевскому времени. Вторая игра состоится через неделю, 23 августа, в Португалии.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Динамо – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч в прямом эфире транслирует видеосервис MEGOGO.
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