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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
30 0 : 1
Арсенал
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Англия
05 августа 2022, 22:00 | Обновлено 05 августа 2022, 22:07
1147
0

Кристал Пэлас – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 5 августа в 22:00 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги

05 августа 2022, 22:00 | Обновлено 05 августа 2022, 22:07
1147
0
Кристал Пэлас – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Новый сезон АПЛ стартует 5 августа в 22:00. В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко играет в стартовом составе «Арсенала».

Кристал Пэлас – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Официальный дебют. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Кристал Пэлас
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Источник Sport.ua
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