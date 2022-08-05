Англия05 августа 2022, 22:00 | Обновлено 05 августа 2022, 22:07
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Кристал Пэлас – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите 5 августа в 22:00 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги
05 августа 2022, 22:00 | Обновлено 05 августа 2022, 22:07
1147
0
Новый сезон АПЛ стартует 5 августа в 22:00. В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко играет в стартовом составе «Арсенала».
Кристал Пэлас – Арсенал. Зинченко в основе. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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