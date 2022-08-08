Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание было приковано к украинским легионерам и их клубам.

По многочисленным просьбам читателей, в таблицу были добавлены чемпионаты Венгрии и Польши, в которых выступают многие известные исполнители с украинским гражданством.

Блестяще дебютировал за лондонский «Арсенал» Александр Зинченко. Ассист украинца помог «канонирам» добыть выездную победу над «Кристал Пелас» (2:0).

Целый ряд украинских легионеров отметились первыми голами в новом сезоне. Вингер «Фехервара» Иван Петряк записал в свой актив гол плюс пас в матче Лиги конференций против «Петролула» (5:0). Свой забитый мяч 28-летний футболист посвятил тестю, который погиб, защищая Украину.

Всего три матча понадобилось Александру Драмбаеву, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Бельгии. В поединке 3-го тура против «Брюгге» защитник «Зюльте-Варегема» спас свою команду от поражения, установив окончательный результат матча – 1:1.

Экс-игрок «Днепра-1» Даниил Игнатенко помог «Бордо» одержать первую победу в новом сезоне. Украинец отправил мяч в сетку ворот «Родеза» уже на 4-й минуте встречи. Кстати, этот гол стал первым для 25-летнего опорника в составе французского клуба.

В чемпионате Чехии защитник «Слована» Максим Таловеров помог своей команде разгромить «Теплице» (5:1).

А хавбек «Кишварды» Богдан Мельник отметился голом в матче 2-го тура против «Мезекевешд» (4:2).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».