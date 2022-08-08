Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке
Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах
На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание было приковано к украинским легионерам и их клубам.
По многочисленным просьбам читателей, в таблицу были добавлены чемпионаты Венгрии и Польши, в которых выступают многие известные исполнители с украинским гражданством.
Блестяще дебютировал за лондонский «Арсенал» Александр Зинченко. Ассист украинца помог «канонирам» добыть выездную победу над «Кристал Пелас» (2:0).
Целый ряд украинских легионеров отметились первыми голами в новом сезоне. Вингер «Фехервара» Иван Петряк записал в свой актив гол плюс пас в матче Лиги конференций против «Петролула» (5:0). Свой забитый мяч 28-летний футболист посвятил тестю, который погиб, защищая Украину.
Всего три матча понадобилось Александру Драмбаеву, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Бельгии. В поединке 3-го тура против «Брюгге» защитник «Зюльте-Варегема» спас свою команду от поражения, установив окончательный результат матча – 1:1.
Экс-игрок «Днепра-1» Даниил Игнатенко помог «Бордо» одержать первую победу в новом сезоне. Украинец отправил мяч в сетку ворот «Родеза» уже на 4-й минуте встречи. Кстати, этот гол стал первым для 25-летнего опорника в составе французского клуба.
В чемпионате Чехии защитник «Слована» Максим Таловеров помог своей команде разгромить «Теплице» (5:1).
А хавбек «Кишварды» Богдан Мельник отметился голом в матче 2-го тура против «Мезекевешд» (4:2).
С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.
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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.
- Ч – Чемпионат
- К – Кубок
- СК – Суперкубок
- КЛ – Кубок лиги
- ЛЧ – Лига чемпионов
- ЛЕ – Лига Европы
- В – всего
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».
|
Футболист
|
Клуб
|
Последние матчи
|
Статистика (за сезон)
|Англия (Премьер-лига)
|
Александр Зинченко
левый защитник
15.12.1996 (25 лет)
25 млн евро
|
Арсенал
|
1 тур (05.08) Кристал Пелас – Арсенал – 0:2
(сыграл 83 мин, 1 ассист)
2 тур (13.08) Арсенал – Лестер
|
Ч: 1 (0+1)
В: 1 (0+1)
|
Виталий Миколенко
левый защитник
29.05.1999 (23 года)
18 млн евро
|
Эвертон
|
1 тур (06.08) Эвертон – Челси – 0:1
(сыграл весь матч, жк)
2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Бельгия (Лига Жупиле)
|
Эдуард Соболь
левый защитник
20.04.1995 (27 лет)
3,2 млн евро
|
Брюгге
|
2 тур (31.07) Эйпен – Брюгге – 2:1
(сыграл 77 мин)
3 тур (05.08) Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1
(вышел на замену на 75 мин)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Александр Драмбаев
левый защитник
21.04.2001 (21 год)
200 тысяч евро
|
Зюльте-Варегем
|
2 тур (31.07) Антверпен – Зюльте-Варегем – 1:0
(сыграл весь матч)
3 тур (05.08) Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1
(сыграл 80 мин, 1 гол)
|
Ч: 3 (1+0)
В: 3 (1+0)
|
Николай Кухаревич
центрфорвард
01.07.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Левен
|
2 тур (30.07) Левен – Вестерло – 2:0
(вышел на замену на 90+2 мин)
3 тур (07.08) Антверпен – Левен – 4:2
(вышел на замену на 68 мин)
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Марьян Швед
правый вингер
16.07.1997 (25 лет)
900 тысяч евро
|
Мехелен
|
2 тур (30.07) Остенде – Мехелен – 2:1
(сыграл весь матч, получил жк)
3 тур (06.08) Мехелен – Юнион – 3:0
(не попал в заявку на матч, травма)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Греция (Суперлига)
|
Дмитрий Чигринский
центральный защитник
07.11.1986 (35 лет)
250 тысяч евро
|
Ионикос
|
1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос
2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос
|Израиль (Премьер-лига)
|
Илья Марковский
центрфорвард
06.06.1997
250 тысяч евро
|
Хапоэль Хайфа
|
1 тур (20.08) Хапоэль Х – Хапоэль Т.-А.
2 тур (27.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х
|Испания (Примера)
|
Андрей Лунин
голкипер
11.02.1999 (23 года)
2,5 млн евро
|
Реал
|
Суперкубок УЕФА (10.08) Реал – Айнтрахт
1 тур (14.08) Альмерия – Реал
|Испания (Сегунда)
|
Василий Кравец
левый защитник
20.08.1997 (24 года)
1 млн евро
|
Леганес
|
1 тур (14.08) Леганес – Алавес
2 тур (21.08) Овьедо – Леганес
|
Орест Лебеденко
левый защитник
23.09.1998 (23 года)
500 тысяч евро
|
Луго
|
1 тур (14.08) Луго – Альбасете
2 тур (21.08) Тенерифе – Луго
|Италия (Серия А)
|
Руслан Малиновский
атакующий хавбек
04.05.1993 (29 лет)
28 млн евро
|
Аталанта
|
1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта
2 тур (21.08) Аталанта – Милан
|
Виктор Коваленко
атакующий хавбек
14.02.1996 (26 лет)
3 млн евро
|
Специя
|
Кубок Италии 1 раунд (06.08) Специя – Комо
1 тур (14.08) Специя – Эмполи
|Германия (Бундеслига)
|
Иван Ордец
центральный защитник
08.07.1992 (30 лет)
5 млн евро
|
Бохум
|
Кубок 1 раунд (30.07) Виктория – Бохум – 0:3
(сыграл 71 мин)
1 тур (06.08) Бохум – Майнц – 1:2
(сыграл весь матч)
|
Ч: 1 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Норвегия (Элитесериен)
|
Юрий Яковенко
центрфорвард
03.09.1993 (28 лет)
200 тысяч евро
|
Гам-Кам
|
16 тур (30.07) Гам-Кам – Кристиансунн – 0:1
(вышел на замену на 64 мин)
17 тур (06.08) Русенборг – Гам-Кам – 2:1
(вышел на замену на 86 мин)
|
Ч: 11 (1+0)
К: 1 (0+0)
В: 12 (1+0)
|Польша (Экстракласса)
|
Василий Литвиненко
голкипер
03.10.1991 (30 лет)
100 тысяч евро
|
Видзев
|
3 тур (31.07) Видзев – Лехия – 2:3
(провел весь матч в запасе)
4 тур (06.08) Шленск – Видзев – 0:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Арсен Гросу
атакующий хавбек
13.04.2001 (21 год)
25 тысяч евро
|
Гурник
|
3 тур (30.07) Радомяк – Гурник – 0:3
(не попал в заявку на матч)
4 тур (07.08) Гурник – Ракув – 1:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Кирил Петров
центральный защитник
22.06.1990 (32 года)
350 тысяч евро
|
Корона
|
3 тур (01.08) Корона – Шленск – 3:1
(сыграл весь матч)
4 тур (06.08) Лехия – Корона – 0:1
(сыграл 46 мин, жк)
|
Ч: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
|
Евгений Коноплянка
левый вингер
29.09.1989 (32 года)
1,2 млн евро
|
Краковия
|
3 тур (29.07) Краковия – Легия – 3:0
(не попал в заявку на матч, травма)
4 тур (05.08) Сталь – Краковия – 2:0
(не попал в заявку на матч, травма)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Игорь Харатин
опорный хавбек
02.02.1995 (27 лет)
900 тысяч евро
|
Легия
|
3 тур (29.07) Краковия – Легия – 3:0
(вышел на замену на 83 мин)
4 тур (05.08) Легия – Пяст – 2:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
|
Артур Рудько
голкипер
07.05.1992 (30 лет)
800 тысяч евро
|
Лех
|
ЛК Q3 (04.08) Викингур – Лех – 1:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (07.08) Заглембе – Лех – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 1 (-2)
ЛЧ: 2 (-5)
ЛК: 2 (-1)
В: 5 (-8)
|
Владислав Кочергин
правый хавбек
30.04.1996 (26 лет)
1,5 млн евро
|
Ракув
|
ЛК Q3 (04.08) Спартак – Ракув – 0:2
(вышел на замену на 57 мин)
4 тур (07.08) Гурник – Ракув – 1:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+0)
ЛК: 3 (2+1)
СК: 1 (0+0)
В: 7 (2+1)
|
Егор Маценко
центральный защитник
23.01.2002 (20 лет)
25 тысяч евро
|
Шленск
|
3 тур (01.08) Корона – Шленск – 3:1
(не попал в заявку на матч)
4 тур (06.08) Шленск – Видзев – 0:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Португалия (Примейра)
|
Роман Яремчук
центрфорвард
27.11.1995 (26 лет)
15 млн евро
|
Бенфика
|
ЛЧ Q3 (02.08) Бенфика – Мидтьюлланн – 4:1
(вышел на замену на 79 мин)
1 тур (05.08) Бенфика – Арока – 4:0
(вышел на замену на 72 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
ЛЧ: 1 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Богдан Милованов
правый защитник
19.04.1998 (24 года)
600 тысяч евро
|
Арока
|
1 тур (05.08) Бенфика – Арока – 4:0
(вышел на замену на 46 мин)
2 тур (15.08) Арока – Висенте
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Турция (Суперлига)
|
Ярослав Ракицкий
центральный защитник
03.08.1989 (32 года)
6 млн евро
|
Адана Демирспор
|
1 тур (07.08) Гиресунспор – Адана Демирспор – 2:3
(сыграл весь матч, жк)
2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Турция (1 Лига)
|
Дмитрий Гречишкин
опорный хавбек
22.09.1991 (30 лет)
500 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
1 тур (14.08) Генчлербирлиги – Алтинорду
2 тур (21.08) Болуспор – Генчлербирлиги
|Венгрия (Национальный чемпионат I)
|
Александр Романчук
центральный защитник
16.12.1999 (22 года)
500 тысяч евро
|
Дебрецен
|
1 тур (31.07) Кишварда – Дебрецен – 2:2
(сыграл весь матч)
2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Александр Сафронов
центральный защитник
11.06.1999 (23 года)
400 тысяч евро
|
Залаэгерсег
|
1 тур (29.07) Гонвед – Залаэгерсег – 0:1
(провел весь матч в запасе)
2 тур (06.08) Залаэгерсег – Ференцварош
(перенесен)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Михаил Месхи
опорный хавбек
26.02.1997 (25 лет)
200 тысяч евро
|
Кечкемет
|
1 тур (30.07) Кечкемет – Вашаш – 0:0
(провел весь матч в запасе)
2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1
(вышел на замену на 70 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Михаил Ряшко
центральный защитник
11.05.1996 (26 лет)
150 тысяч евро
|
Кечкемет
|
1 тур (30.07) Кечкемет – Вашаш – 0:0
(не попал в заявку на матч)
2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Виктор Гей
правый защитник
02.02.1996 (26 лет)
400 тысяч евро
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(сыграл весь матч)
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+1)
ЛК: 3 (0+0)
В: 5 (0+1)
|
Ярослав Гелеш
центрфорвард
20.07.2004 (18 лет)
-
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(не попал в заявку на матч)
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Михаил Готра
голкипер
05.08.2000 (21 год)
100 тысяч евро
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(провел весь матч в запасе)
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Антон Кравченко
центральный защитник
23.05.1991 (31 год)
250 тысяч евро
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(сыграл 86 мин, жк)
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Богдан Мельник
опорный хавбек
04.01.1997 (25 лет)
450 тысяч евро
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(вышел на замену на 60 мин)
(сыграл весь матч, 1 гол)
|
Ч: 2 (1+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 5 (1+0)
|
Артем Одинцов
голкипер
09.11.2000 (21 год)
150 тысяч евро
|
Кишварда
|
ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0
(сыграл весь матч, пропустил 3 мяча)
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
ЛК: 3 (-3)
В: 3 (-3)
|
Даниил Рябенко
голкипер
09.10.1998 (23 года)
75 тысяч евро
|
Мезёкёвешд
|
1 тур (30.07) Уйпешт – Мезёкёвешд – 1:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Фаворов
центральный хавбек
19.03.1994 (28 лет)
700 тысяч евро
|
Академия Пушкаша
|
1 тур (31.07) Ференцварош – Академия Пушкаша – 1:0
(сыграл 90 мин)
2 тур (07.08) Академия Пушкаша – Уйпешт – 2:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Богдан Леднев
атакующий хавбек
07.04.1998 (24 года)
1 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0
(не попал в заявку на матч)
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
ЛК: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|
Евгений Макаренко
опорный хавбек
21.05.1991 (31 год)
1,2 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0
(вышел на замену на 62 мин)
(вышел на замену на 61 мин, 1 ассист)
|
Ч: 2 (0+1)
ЛК: 3 (0+1)
В: 5 (0+2)
|
Иван Петряк
левый вингер
13.04.1994 (28 лет)
1,6 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0
(сыграл весь матч, 1 гол + 1 ассист)
(сыграл 71 мин)
|
Ч: 2 (0+0)
ЛК: 3 (1+1)
В: 5 (1+1)
|
Артем Шабанов
центральный защитник
07.03.1992 (30 лет)
1 млн евро
|
Фехервар
|
ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0
(сыграл весь матч)
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
В: 5 (0+0)
|Франция (2 Лига)
|
Даниил Игнатенко
центральный хавбек
13.03.1997 (25 лет)
1,5 млн евро
|
Бордо
|
1 тур (30.07) Бордо – Валансьенн – 0:0
(сыграл 83 мин, жк)
2 тур (06.08) Родез – Бордо – 0:3
(сыграл 71 мин, 1 гол)
|
Ч: 2 (1+0)
В: 2 (1+0)
|Хорватия (1 Лига)
|
Александр Петрусенко
опорный хавбек
26.03.1998 (24 года)
350 тысяч евро
|
Истра
|
4 тур (06.08) Истра – Осиек – 1:0
(не попал в заявку на матч)
5 тур (12.08) Шибеник – Истра
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Евгений Чеберко
центральный защитник
23.01.1998 (24 года)
750 тысяч евро
|
Осиек
|
3 тур (31.07) Осиек – Славен Белупо – 0:0
(не попал в заявку на матч)
4 тур (06.08) Истра – Осиек – 1:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Чехия (1 Лига)
|
Тарас Качараба
центральный защитник
07.01.1995 (27 лет)
1,5 млн евро
|
Славия
|
ЛК Q3 (04.08) Славия – Панатинаикос – 2:0
(провел весь матч в запасе)
2 тур (07.08) Славия – Фастав – 4:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 1 (0+0)
ЛК: 1 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Максим Таловеров
центральный защитник
28.06.2000 (22 года)
750 тысяч евро
|
Слован
|
1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2
(сыграл весь матч)
2 тур (06.08) Слован – Теплице – 5:1
(сыграл весь матч, 1 гол)
|
Ч: 2 (1+0)
В: 2 (1+0)
|
Иван Варфоломеев
опорный хавбек
24.03.2004 (18 лет)
|
Слован
|
1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2
(не попал в заявку на матч)
2 тур (06.08) Слован – Теплице – 5:1
(вышел на замену на 72 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Чехия (2 Лига)
|
Павел Рудницкий
левый хавбек
13.08.1988 (34 года)
200 тысяч евро
|
Варнсдорф
|
1 тур (31.07) Варнсдорф – Опава – 3:1
(сыграл 69 мин, 1 гол, получил жк)
2 тур (06.08) Лишень – Варнсдорф – 3:0
(сыграл 60 мин)
|
Ч: 2 (1+0)
В: 2 (1+0)
|
Юрий Габовда
правый хавбек
06.05.1989 (33 года)
200 тысяч евро
|
Дукла
|
1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (05.08) Опава – Дукла – 3:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Коверников
центральный защитник
01.07.2000 (22 года)
200 тысяч евро
|
Дукла
|
1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1
(не попал в заявку на матч)
2 тур (05.08) Опава – Дукла – 3:0
не попал в заявку на матч)
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Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
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Володимир Крынский
голкипер
14.01.1997 (25 лет)
250 тысяч евро
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Простеёв
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1 тур (31.07) Славия Б – Простеёв – 0:1
(сыграл весь матч)
2 тур (06.08) Простеёв – Тршинец – 1:1
(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)
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Ч: 2 (-1)
В: 2 (-1)
|Шотландия (Премьершип)
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Максим Кучерявый
атакующий хавбек
09.05.2002 (20 лет)
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Сент-Джонстон
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1 тур (30.07) Сент-Джонстон – Гиберниан – 0:1
(провел весь матч в запасе)
2 тур (06.08) Мотервелл – Сент-Джонстон – 1:2
(провел весь матч в запасе)
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КЛ: 4 (0+0)
В: 4 (0+0)
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