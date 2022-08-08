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08 августа 2022, 15:38 | Обновлено 08 августа 2022, 15:57
331
0

Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

08 августа 2022, 15:38 | Обновлено 08 августа 2022, 15:57
331
0
Наши за границей. Яркий дебют Зинченко в АПЛ, гол Петряка в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (слева)

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание было приковано к украинским легионерам и их клубам.

По многочисленным просьбам читателей, в таблицу были добавлены чемпионаты Венгрии и Польши, в которых выступают многие известные исполнители с украинским гражданством.

Блестяще дебютировал за лондонский «Арсенал» Александр Зинченко. Ассист украинца помог «канонирам» добыть выездную победу над «Кристал Пелас» (2:0).

Целый ряд украинских легионеров отметились первыми голами в новом сезоне. Вингер «Фехервара» Иван Петряк записал в свой актив гол плюс пас в матче Лиги конференций против «Петролула» (5:0). Свой забитый мяч 28-летний футболист посвятил тестю, который погиб, защищая Украину.

Всего три матча понадобилось Александру Драмбаеву, чтобы открыть счет своим голам в чемпионате Бельгии. В поединке 3-го тура против «Брюгге» защитник «Зюльте-Варегема» спас свою команду от поражения, установив окончательный результат матча – 1:1.

Экс-игрок «Днепра-1» Даниил Игнатенко помог «Бордо» одержать первую победу в новом сезоне. Украинец отправил мяч в сетку ворот «Родеза» уже на 4-й минуте встречи. Кстати, этот гол стал первым для 25-летнего опорника в составе французского клуба.

В чемпионате Чехии защитник «Слована» Максим Таловеров помог своей команде разгромить «Теплице» (5:1).

А хавбек «Кишварды» Богдан Мельник отметился голом в матче 2-го тура против «Мезекевешд» (4:2).

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
 Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

25 млн евро

Арсенал

1 тур (05.08) Кристал Пелас – Арсенал – 0:2

(сыграл 83 мин, 1 ассист)

 

2 тур (13.08) Арсенал – Лестер

Ч: 1 (0+1)

В: 1 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

1 тур (06.08) Эвертон – Челси – 0:1

(сыграл весь матч, жк)

 

2 тур (13.08) Астон Вилла – Эвертон

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

2 тур (31.07) Эйпен – Брюгге – 2:1

(сыграл 77 мин)

 

3 тур (05.08) Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1

(вышел на замену на 75 мин)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

200 тысяч евро

Зюльте-Варегем

2 тур (31.07) Антверпен – Зюльте-Варегем – 1:0

(сыграл весь матч)

 

3 тур (05.08) Брюгге – Зюльте-Варегем – 1:1

(сыграл 80 мин, 1 гол)

Ч: 3 (1+0)

В: 3 (1+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Левен

2 тур (30.07) Левен – Вестерло – 2:0

(вышел на замену на 90+2 мин)

 

3 тур (07.08) Антверпен – Левен – 4:2

(вышел на замену на 68 мин)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Марьян Швед

правый вингер

16.07.1997 (25 лет)

900 тысяч евро

Мехелен

2 тур (30.07) Остенде – Мехелен – 2:1

(сыграл весь матч, получил жк)

 

3 тур (06.08) Мехелен – Юнион – 3:0

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

1 тур (20.08) Панатинаикос – Ионикос

 

2 тур (27.08) Ионикос – Левадиакос

  
 Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

1 тур (20.08) Хапоэль Х – Хапоэль Т.-А.

 

2 тур (27.08) Маккаби Б.-Р. – Хапоэль Х

  
 Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

Суперкубок УЕФА (10.08) Реал – Айнтрахт

 

1 тур (14.08) Альмерия – Реал

  
 Испания (Сегунда)

Василий Кравец

левый защитник

20.08.1997 (24 года)

1 млн евро

Леганес

1 тур (14.08) Леганес – Алавес

 

2 тур (21.08) Овьедо – Леганес

  

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

1 тур (14.08) Луго – Альбасете

 

2 тур (21.08) Тенерифе – Луго

  
 Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

1 тур (13.08) Сампдория – Аталанта

 

2 тур (21.08) Аталанта – Милан

  

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

Кубок Италии 1 раунд (06.08) Специя – Комо

 

1 тур (14.08) Специя – Эмполи

  
 Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

Кубок 1 раунд (30.07) Виктория – Бохум – 0:3

(сыграл 71 мин)

1 тур (06.08) Бохум – Майнц – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 1 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 2 (0+0)
 Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

16 тур (30.07) Гам-Кам – Кристиансунн – 0:1

(вышел на замену на 64 мин)

 

17 тур (06.08) Русенборг – Гам-Кам – 2:1

(вышел на замену на 86 мин)

Ч: 11 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 12 (1+0)
 Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

3 тур (31.07) Видзев – Лехия – 2:3

(провел весь матч в запасе)

 

4 тур (06.08) Шленск – Видзев – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

3 тур (30.07) Радомяк – Гурник – 0:3

(не попал в заявку на матч)

 

4 тур (07.08) Гурник – Ракув – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирил Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

3 тур (01.08) Корона – Шленск – 3:1

(сыграл весь матч)

 

4 тур (06.08) Лехия – Корона – 0:1

(сыграл 46 мин, жк)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

3 тур (29.07) Краковия – Легия – 3:0

(не попал в заявку на матч, травма)

 

4 тур (05.08) Сталь – Краковия – 2:0

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

3 тур (29.07) Краковия – Легия – 3:0

(вышел на замену на 83 мин)

 

4 тур (05.08) Легия – Пяст – 2:0

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

ЛК Q3 (04.08) Викингур – Лех – 1:0

(не попал в заявку на матч)

 

4 тур (07.08) Заглембе – Лех – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

ЛК Q3 (04.08) Спартак – Ракув – 0:2

(вышел на замену на 57 мин)

 

4 тур (07.08) Гурник – Ракув – 1:0

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (2+1)

СК: 1 (0+0)

В: 7 (2+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

3 тур (01.08) Корона – Шленск – 3:1

(не попал в заявку на матч)

 

4 тур (06.08) Шленск – Видзев – 0:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Португалия (Примейра)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Бенфика

ЛЧ Q3 (02.08) Бенфика – Мидтьюлланн – 4:1

(вышел на замену на 79 мин)

 

1 тур (05.08) Бенфика – Арока – 4:0

(вышел на замену на 72 мин)

Ч: 1 (0+0)

ЛЧ: 1 (0+0)

В: 2 (0+0)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

 

1 тур (05.08) Бенфика – Арока – 4:0

(вышел на замену на 46 мин)

 

2 тур (15.08) Арока – Висенте

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

6 млн евро

Адана Демирспор

1 тур (07.08) Гиресунспор – Адана Демирспор – 2:3

(сыграл весь матч, жк)

 

2 тур (13.08) Адана Демирспор – Сивасспор

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

1 тур (14.08) Генчлербирлиги – Алтинорду

 

2 тур (21.08) Болуспор – Генчлербирлиги

  
 Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

1 тур (31.07) Кишварда – Дебрецен – 2:2

(сыграл весь матч)

 

2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

1 тур (29.07) Гонвед – Залаэгерсег – 0:1

(провел весь матч в запасе)

 

2 тур (06.08) Залаэгерсег – Ференцварош 

(перенесен)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

1 тур (30.07) Кечкемет – Вашаш – 0:0

(провел весь матч в запасе)

 

2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1

(вышел на замену на 70 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

1 тур (30.07) Кечкемет – Вашаш – 0:0

(не попал в заявку на матч)

 

2 тур (06.08) Дебрецен – Кечкемет – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(сыграл весь матч)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

В: 5 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(не попал в заявку на матч)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(провел весь матч в запасе)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(сыграл 86 мин, жк)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(вышел на замену на 60 мин)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(сыграл весь матч, 1 гол)

Ч: 2 (1+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 5 (1+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

ЛК Q3 (04.08) Молде – Кишварда – 3:0

(сыграл весь матч, пропустил 3 мяча)


2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

В: 3 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

1 тур (30.07) Уйпешт – Мезёкёвешд – 1:1

(не попал в заявку на матч)

 

2 тур (07.08) Кишварда – Мезёкёвешд – 4:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

1 тур (31.07) Ференцварош – Академия Пушкаша – 1:0

(сыграл 90 мин)

 

2 тур (07.08) Академия Пушкаша – Уйпешт – 2:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0

(не попал в заявку на матч)


2 тур (07.08) Фехервар – Гонвед – 4:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

ЛК: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0

(вышел на замену на 62 мин)


2 тур (07.08) Фехервар – Гонвед – 4:0

(вышел на замену на 61 мин, 1 ассист)

Ч: 2 (0+1)

ЛК: 3 (0+1)

В: 5 (0+2)

Иван Петряк

левый вингер

13.04.1994 (28 лет)

1,6 млн евро

Фехервар

ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0

(сыграл весь матч, 1 гол + 1 ассист)


2 тур (07.08) Фехервар – Гонвед – 4:0

(сыграл 71 мин)

Ч: 2 (0+0)

ЛК: 3 (1+1)

В: 5 (1+1)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

ЛК Q3 (04.08) Фехервар – Петроклуб – 5:0

(сыграл весь матч)


2 тур (07.08) Фехервар – Гонвед – 4:0

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

В: 5 (0+0)
 Франция (2 Лига)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

1 тур (30.07) Бордо – Валансьенн – 0:0

(сыграл 83 мин, жк)

 

2 тур (06.08) Родез – Бордо – 0:3

(сыграл 71 мин, 1 гол)

Ч: 2 (1+0)

В: 2 (1+0)
 Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

4 тур (06.08) Истра – Осиек – 1:0

(не попал в заявку на матч)

 

5 тур (12.08) Шибеник – Истра

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

3 тур (31.07) Осиек – Славен Белупо – 0:0

(не попал в заявку на матч)

 

4 тур (06.08) Истра – Осиек – 1:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
 Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК Q3 (04.08) Славия – Панатинаикос – 2:0

(провел весь матч в запасе)

 

2 тур (07.08) Славия – Фастав – 4:1

(сыграл весь матч)

Ч: 1 (0+0)

ЛК: 1 (0+0)

В: 2 (0+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2

(сыграл весь матч)

 

2 тур (06.08) Слован – Теплице – 5:1

(сыграл весь матч, 1 гол)

Ч: 2 (1+0)

В: 2 (1+0)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

1 тур (31.07) Спарта – Слован – 1:2

(не попал в заявку на матч)

 

2 тур (06.08) Слован – Теплице – 5:1

(вышел на замену на 72 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
 Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

1 тур (31.07) Варнсдорф – Опава – 3:1

(сыграл 69 мин, 1 гол, получил жк)

 

2 тур (06.08) Лишень – Варнсдорф – 3:0

(сыграл 60 мин)

Ч: 2 (1+0)

В: 2 (1+0)

Юрий Габовда

правый хавбек

06.05.1989 (33 года)

200 тысяч евро

Дукла

1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1

(не попал в заявку на матч)

 

2 тур (05.08) Опава – Дукла – 3:0

(не попал в заявку на матч)

 

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Коверников

центральный защитник

01.07.2000 (22 года)

200 тысяч евро

Дукла

1 тур (29.07) Дукла – Лишень – 0:1

(не попал в заявку на матч)

 

2 тур (05.08) Опава – Дукла – 3:0

не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Володимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

1 тур (31.07) Славия Б – Простеёв – 0:1

(сыграл весь матч)

 

2 тур (06.08) Простеёв – Тршинец – 1:1

(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)

Ч: 2 (-1)

В: 2 (-1)
 Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

Сент-Джонстон

1 тур (30.07) Сент-Джонстон – Гиберниан – 0:1

(провел весь матч в запасе)

 

2 тур (06.08) Мотервелл – Сент-Джонстон – 1:2

(провел весь матч в запасе)

КЛ: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
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Денис Шаховец Sport.ua
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