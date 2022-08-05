ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину

Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар» в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

Украинец забил четвертый гол своей команды на 66-й минуте встречи. Отмечая гол, Иван показал футболку с фото своего погибшего тестя, защищавшего на фронте Украину от российского вторжения.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки. 12 мая жена Ивана Петряка, Юлия, начала поиски отца, который перестал выходить на связь. Позже стало известно, что Иван Петренко погиб.