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  4. ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
Лига конференций
05 августа 2022, 14:22 | Обновлено 05 августа 2022, 14:26
810
0

ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину

Для легионера «Фехервара» это был особенный момент

05 августа 2022, 14:22 | Обновлено 05 августа 2022, 14:26
810
0
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
molfehervarfc.hu. Иван Петряк

Украинец Иван Петряк отличился голом за «Фехервар» в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Венгерская команда разгромила на своем поле молдовский «Петрокуб» со счетом 5:0.

Украинец забил четвертый гол своей команды на 66-й минуте встречи. Отмечая гол, Иван показал футболку с фото своего погибшего тестя, защищавшего на фронте Украину от российского вторжения.

48-летний Иван Петренко находился на фронте в районе Авдеевки. 12 мая жена Ивана Петряка, Юлия, начала поиски отца, который перестал выходить на связь. Позже стало известно, что Иван Петренко погиб.

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Источник Sport.ua
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