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Франция
06 августа 2022, 20:22 | Обновлено 06 августа 2022, 21:15
1224
0

Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2

Украинец оформил гол в составе «Бордо»

06 августа 2022, 20:22 | Обновлено 06 августа 2022, 21:15
1224
0
Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2
twitter.com

В матче Лиги 2 между «Родезом» и «Бордо» гол в составе гостей забил украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Это первый гол команды в нынешнем сезоне.

В первом туре, где Игнатенко провел весь матч, команда не забивала.

Ранее «Бордо», несмотря на вылет в Лигу 2 и финансовые проблемы, выкупил контракт центрального хавбека у «Шахтера».

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Бордо Даниил Игнатенко чемпионат Франции по футболу Лига 2 Родез Аверон
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Источник Sport.ua
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