Франция06 августа 2022, 20:22 | Обновлено 06 августа 2022, 21:15
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Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2
Украинец оформил гол в составе «Бордо»
06 августа 2022, 20:22 | Обновлено 06 августа 2022, 21:15
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В матче Лиги 2 между «Родезом» и «Бордо» гол в составе гостей забил украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Это первый гол команды в нынешнем сезоне.
В первом туре, где Игнатенко провел весь матч, команда не забивала.
Ранее «Бордо», несмотря на вылет в Лигу 2 и финансовые проблемы, выкупил контракт центрального хавбека у «Шахтера».
Débordement de Dilane Bakwa, Danylo Ignatenko récupère et arme en se retournant. Ficelle, [0-1] #RAFFCGB pic.twitter.com/VtF53hFdpc— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2022
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