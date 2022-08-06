Игнатенко забил первый гол Бордо в новом сезоне Лиги 2

В матче Лиги 2 между «Родезом» и «Бордо» гол в составе гостей забил украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Это первый гол команды в нынешнем сезоне.

В первом туре, где Игнатенко провел весь матч, команда не забивала.

Ранее «Бордо», несмотря на вылет в Лигу 2 и финансовые проблемы, выкупил контракт центрального хавбека у «Шахтера».