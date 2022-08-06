Украинский легионер отметился голом в чемпионате Чехии

Во втором туре чемпионата Чехии по футболу «Слован» (Либерец) принимал у себя «Теплице». Матч закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Второй гол в этом матче был забит 22-летним украинским защитником Максимом Таловеровым.

Чемпионат Чехии. Второй тур. Либерец.

«Слован» (Либерец) - «Теплице» - 5:1

Голы: Мохамед Думбия, 9, Максим Таловеров, 22, Мик Ван Бюрен, 45+1, 53, 69 – Якоб Урбанец, 43

После двух туров «Слован» имеет 6 очков из 6 возможных.

Максим Таловеров выступает в Чехии с начала своей профессиональной карьеры. Играл за «Динамо» Ческе Будеевице, а теперь играет за «Слован». Максим является игроком сборной Украины U-21.