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06 августа 2022, 19:18 | Обновлено 06 августа 2022, 19:19
186
0

Украинский легионер отметился голом в чемпионате Чехии

Максим Таловеров помог своей команде разгромить соперников

06 августа 2022, 19:18 | Обновлено 06 августа 2022, 19:19
186
0
Украинский легионер отметился голом в чемпионате Чехии
Instagram. Максим Таловеров

Во втором туре чемпионата Чехии по футболу «Слован» (Либерец) принимал у себя «Теплице». Матч закончился разгромной победой хозяев со счетом 5:1. Второй гол в этом матче был забит 22-летним украинским защитником Максимом Таловеровым

Чемпионат Чехии. Второй тур. Либерец.

«Слован» (Либерец) - «Теплице» - 5:1

Голы: Мохамед Думбия, 9, Максим Таловеров, 22, Мик Ван Бюрен, 45+1, 53, 69 – Якоб Урбанец, 43

После двух туров «Слован» имеет 6 очков из 6 возможных.

Максим Таловеров выступает в Чехии с начала своей профессиональной карьеры. Играл за «Динамо» Ческе Будеевице, а теперь играет за «Слован». Максим является игроком сборной Украины U-21.

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Максим Таловеров Слован Либерец Теплице чемпионат Чехии по футболу
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Источник Sport.ua
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