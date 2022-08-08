Украинский футболист отметился голом в чемпионате Венгрии
Богдан Мельник помог «Кишварде» обыграть гостей
В субботу, 7 августа, состоялся второй тур чемпионата Венгрии по футбол. «Кишварда» принимала «Мезекевешд». Хозяева поля обыграли соперников со счетом 4:2. Второй гол команды из Кишварду забил 25-летний украинский полузащитник Богдан Мельник.
Чемпионат Венгрии. Второй тур. Кишварда
«Кишварда» - «Мезекевешд» – 4:2
Голы: Дритон Цамай 6, Богдан Мельник, 37, Марио Илиевски, 49, Рафал Маковский, 56 – Вайна Шандор, 45+3, Марин Юрина, 79
Этот гол для Мельника стал первым в текущем розыгрыше чемпионата Венгрии. В прошлом сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил три гола и дважды отдал ассист.
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