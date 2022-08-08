Украинский футболист отметился голом в чемпионате Венгрии

В субботу, 7 августа, состоялся второй тур чемпионата Венгрии по футбол. «Кишварда» принимала «Мезекевешд». Хозяева поля обыграли соперников со счетом 4:2. Второй гол команды из Кишварду забил 25-летний украинский полузащитник Богдан Мельник.

Чемпионат Венгрии. Второй тур. Кишварда

«Кишварда» - «Мезекевешд» – 4:2

Голы: Дритон Цамай 6, Богдан Мельник, 37, Марио Илиевски, 49, Рафал Маковский, 56 – Вайна Шандор, 45+3, Марин Юрина, 79

Этот гол для Мельника стал первым в текущем розыгрыше чемпионата Венгрии. В прошлом сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил три гола и дважды отдал ассист.