WTA30 июля 2022, 13:35 | Обновлено 30 июля 2022, 14:14
460
0
Варшава. Байндл не сумела выйти в финал
Украина проиграла Ане Богдан
30 июля 2022, 13:35 | Обновлено 30 июля 2022, 14:14
460
0
Сегодня Катерина Байндл в полуфинале грунтового турнира WTA в Варшаве в двух сетах проиграла румынке Ане Богдан. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.
1/2 финала
Катерина Байндл (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 5:7, 5:7
Вчера в четвертьфинале Байндл обыграла Петру Мартич.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 16:24 18
Ранее словенский легионер заявлял о готовности продолжать выступления в Украине
Футбол | 29 июля 2022, 23:48 9
Нынешняя команда Миколенко оказалась сильнее прежней
Футбол | 29.07.2022, 15:50
Теннис | 28.07.2022, 21:25
Футбол | 30.07.2022, 11:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 13:00
28.07.2022, 11:38 1
Другие виды
28.07.2022, 11:32 23
29.07.2022, 08:20 2
Другие виды
29.07.2022, 09:23 5
29.07.2022, 08:55 16