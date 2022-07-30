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  4. Варшава. Байндл не сумела выйти в финал
WTA
30 июля 2022, 13:35 | Обновлено 30 июля 2022, 14:14
460
0

Варшава. Байндл не сумела выйти в финал

Украина проиграла Ане Богдан

30 июля 2022, 13:35 | Обновлено 30 июля 2022, 14:14
460
0
Варшава. Байндл не сумела выйти в финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Сегодня Катерина Байндл в полуфинале грунтового турнира WTA в Варшаве в двух сетах проиграла румынке Ане Богдан. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 5:7, 5:7

Вчера в четвертьфинале Байндл обыграла Петру Мартич.

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Источник Sport.ua
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