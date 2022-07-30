Варшава. Байндл не сумела выйти в финал

Сегодня Катерина Байндл в полуфинале грунтового турнира WTA в Варшаве в двух сетах проиграла румынке Ане Богдан. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 5:7, 5:7

Вчера в четвертьфинале Байндл обыграла Петру Мартич.