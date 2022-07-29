WTA29 июля 2022, 18:01 |
528
2
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Украинская теннисистка обыграла Петру Мартич
29 июля 2022, 18:01 |
528
2
Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA в Варшаве (Польша). Сегодня в четвертьфинале она в трех сетах обыграла хорватку Петру Мартич. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.
1/4 финала
Петра Мартич (Хорватия, 8) – Катерина Байндл (Украина) – 6:1, 3:6, 4:6
Завтра в полуфинале Байндл сыграет с румынкой Аной Богдан. Вчера украинка на отказе прошла Сару Эррани.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 09:08 10
Обозреватель Sport.ua – о возвращении Богдана Михайличенко в УПЛ
Футбол | 29 июля 2022, 09:45 4
Может ли случиться большое возвращение?
Футбол | 28.07.2022, 20:40
Теннис | 25.07.2022, 09:42
Футбол | 29.07.2022, 06:48
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Молодець!Нелегкий матч з більш потужнішою суперницею,Катя спочатку ніяк не могла пристосуватися до гри хорваткиНо потім зрозуміла.що треба робити та виграла!Давно я не бачив такого вогню в очах українки і як же добре вона заграла в 2 і 3 сетах,браво,Катерина!Даешь фінал!
Сьогодні побачили справжній рівень КАТАРИНИ . Фінал цілком можливий
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 16:38 4
27.07.2022, 22:39 65
28.07.2022, 21:25
28.07.2022, 19:49
28.07.2022, 17:13 11
28.07.2022, 00:05 19
27.07.2022, 23:07 26
28.07.2022, 01:12 8