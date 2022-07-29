Варшава. Байндл вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA в Варшаве (Польша). Сегодня в четвертьфинале она в трех сетах обыграла хорватку Петру Мартич. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

1/4 финала

Петра Мартич (Хорватия, 8) – Катерина Байндл (Украина) – 6:1, 3:6, 4:6

Завтра в полуфинале Байндл сыграет с румынкой Аной Богдан. Вчера украинка на отказе прошла Сару Эррани.