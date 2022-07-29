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WTA
29 июля 2022, 18:01 |
528
2

Варшава. Байндл вышла в полуфинал

Украинская теннисистка обыграла Петру Мартич

29 июля 2022, 18:01 |
528
2
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA в Варшаве (Польша). Сегодня в четвертьфинале она в трех сетах обыграла хорватку Петру Мартич. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

1/4 финала

Петра Мартич (Хорватия, 8) – Катерина Байндл (Украина) – 6:1, 3:6, 4:6

Завтра в полуфинале Байндл сыграет с румынкой Аной Богдан. Вчера украинка на отказе прошла Сару Эррани.

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Петра Мартич Катерина Байндл (Козлова) WTA Варшава
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
Молодець!Нелегкий матч з більш потужнішою суперницею,Катя спочатку ніяк не могла пристосуватися до гри хорваткиНо потім зрозуміла.що треба робити та виграла!Давно я не бачив такого вогню в очах українки і як же добре вона заграла в 2 і 3 сетах,браво,Катерина!Даешь фінал!
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+5
Володимир Коваленко
Сьогодні побачили справжній рівень КАТАРИНИ . Фінал цілком можливий
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