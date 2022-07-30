Катерина Байндл – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Варшаве
30 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.
В матче 1/2 финала украинка в статусе лаки-лузера сразится с Аной Богдан из Румынии (№108 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 11:00 по Киеву.
Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла дважды.
В матче за титул победительница сыграет против Каролин Гарсии (№45 WTA) или Жасмин Паолини (№58 WTA).
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