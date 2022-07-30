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  4. Катерина Байндл – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 июля 2022, 10:47 |
44
0

Катерина Байндл – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Варшаве

30 июля 2022, 10:47 |
44
0
Катерина Байндл – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

30 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В матче 1/2 финала украинка в статусе лаки-лузера сразится с Аной Богдан из Румынии (№108 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла дважды.

В матче за титул победительница сыграет против Каролин Гарсии (№45 WTA) или Жасмин Паолини (№58 WTA).

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Источник Sport.ua
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