Спустя почти год после финала Евро-2022 сборные Англии и Италии встретятся снова, и снова хозяином матча будут именно англичане. Разница лишь в том, что тогда поединок проходил в Лондоне на «Уэмбли», а сейчас состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Да и, будем откровенны, по статусу этот поединок заметно уступает матчу годичной давности: игра группового этапа Лиги наций – это совсем не то же самое что финал чемпионата Европы.

Англия

Сборная Англии после болезненного поражения в домашнем финале Евро-2020 уверенно выполнила задачу попадания на ЧМ-2022. А вот в Лиге наций команда Гарета Саутгейта стартовала неудачно: неожиданное поражение 0:1 от Венгрии и ничья с Германией. Как результат – промежуточное четвертое место в квартете А3, который по праву окрестили группой смерти в нынешней Лиге наций.

Поэтому мотивация в предстоящем матче против Италии у сборной Англии будет двойной. Нужно не только брать реванш у «Скуадры Адзурры» за поражение в финале Евро-2022, но и исправлять свое турнирное положение в Лиге наций.

Италия

А вот для сборной Италии триумф на Евро-2022 обернулся дальнейшим спадом. Команда Роберто Манчини сначала упустила первое место в своей отборочной группе к ЧМ-2022 Швейцарии, а затем не сумела выйти на Мундиаль в Катаре сквозь сито квалификации, сенсационно проиграв Северной Македонии.

Безусловно, отойти от такого шока сразу команда не смогла. Да и команде после неудачного осенне-весеннего отрезка нужна была встряска. Манчини ее организовал: пусть победный состав Италии на Евро-2020 и не был очень возрастным, но наставник «Скуадры Адзурры» решил влить в него немало свежей крови. Первый блин получился комом – разгромное поражение 0:3 от Аргентины в Финалиссиме. Однако после этого дела пошли на поправку – ничья 1:1 с Германией и победа 2:1 на Венгрией вывела итальянцев в лидеры группы А3.

История встреч

На данный момент сборные Англии и Италии провели между собой 28 матчей. Преимущество в личных встречах на стороне «Скуадры Адзурры»: 12 побед против 8. Еще 8 матчей завершились вничью. Разница голов – 39-38 также в пользу Италии.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают Англию фаворитом предстоящего матча, однако, по нашему мнению, Италии по силам не проиграть на Туманном Альбионе. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,66.

11 июня, суббота