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  4. Саутгейт и Манчини пожаловались на нереализацию в матче Англия – Италия
Лига наций
12 июня 2022, 04:15 |
20
0

Саутгейт и Манчини пожаловались на нереализацию в матче Англия – Италия

Сборные Англии и Италии сыграли в нулевую ничью

12 июня 2022, 04:15 |
20
0
Саутгейт и Манчини пожаловались на нереализацию в матче Англия – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы А3 Лиги наций сборные Англии и Италии сыграли вничью со счетом 0:0.

Предлагаем вашему вниманию послематчевые комментарии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

«Думаю, мы провели хороший матч, владели мячом 59% игрового времени. Мы создали много опасных моментов... Когда у тебя появляются такие шансы, нужно их реализовывать. К сожалению, у нас сегодня это не получилось».

Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт:

«Трудно принять результат, поскольку есть чувство, что мы могли выжать из этого матча больше. Мы разочарованы своей игрой. Хотим побеждать в каждом матче. Если посмотреть на два наших последних матча, то у нас была уверенность в том, что мы делаем».

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

«У нас было больше опасных моментов, чем у соперника. Парни выдали неплохой матч. В первом тайме мы создали три голевых момента, которые нельзя было упускать. Понимаем, что нам нужно прогрессировать. Сегодняшний матч - это часть нашего роста».

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина:

«В таких матчах тактика на игру часто уходит на второй план. Нужно быть очень внимательными и следить, когда соперник собирается атаковать, после чего закрывать эти зоны. Мы провели хороший матч, вполне могли победить, так как создали больше моментов. Но отправимся домой с одним очком, что тоже неплохо».

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Источник УЕФА
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