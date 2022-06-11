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Лига наций
Венгрия
17 1 : 1
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 июня 2022, 21:45 |
669
0

Англия – Италия, Венгрия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 11 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций

11 июня 2022, 21:45 |
669
0
Англия – Италия, Венгрия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером – два поединка в Лиге A: Англия – Италия, Венгрия – Германия

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Англия – Италия [Футбол 2]
  • 21:45. Венгрия – Германия [Футбол 1]
  • 21:45. Нидерланды – Польша
  • 21:45. Уэльс – Бельгия

Лига наций B

  • 16:00. Украина – Армения – 3:0
  • 19:00. Ирландия – Шотландия – 3:0
  • 21:45. Румыния – Финляндия
  • 21:45. Черногория – Босния и Герцеговина

Лига наций C

  • 19:00. Фарерские острова – Литва – 2:1
  • 21:45. Люксембург – Турция
📺 Видеотрансляция

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Zsolt Nagy (Венгрия).
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Источник Sport.ua
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