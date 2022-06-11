Лига наций11 июня 2022, 21:45 |
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Англия – Италия, Венгрия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 11 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций
11 июня 2022, 21:45 |
669
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11 июня проходят матчи третьего тура Лиги наций.
Вечером – два поединка в Лиге A: Англия – Италия, Венгрия – Германия
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Англия – Италия [Футбол 2]
- 21:45. Венгрия – Германия [Футбол 1]
- 21:45. Нидерланды – Польша
- 21:45. Уэльс – Бельгия
Лига наций B
- 16:00. Украина – Армения – 3:0
- 19:00. Ирландия – Шотландия – 3:0
- 21:45. Румыния – Финляндия
- 21:45. Черногория – Босния и Герцеговина
Лига наций C
- 19:00. Фарерские острова – Литва – 2:1
- 21:45. Люксембург – Турция
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Zsolt Nagy (Венгрия).
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