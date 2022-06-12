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Лига наций
Англия
11.06.2022, FT 0 : 0
Италия
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Лига наций
12 июня 2022, 01:40 |
29
0

Англия – Италия – 0:0. Безголевая битва грандов. Обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

12 июня 2022, 01:40 |
29
0
Англия – Италия – 0:0. Безголевая битва грандов. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке группы А3 Лиги наций сборные Англии и Италии сыграли вничью со счетом 0:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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