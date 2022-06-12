Лига наций12 июня 2022, 01:40 |
29
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Англия – Италия – 0:0. Безголевая битва грандов. Обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
12 июня 2022, 01:40 |
29
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В поединке группы А3 Лиги наций сборные Англии и Италии сыграли вничью со счетом 0:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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