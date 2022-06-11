Италия и Англия сыграли вничью, Венгрия остановила Германию

В рамках Лиги наций Италия и Англия сыграли в повторе матча финала Евро-2020. Победить никому не удалось, как и порадовать болельщиков забитыми мячами.

В другой встрече группы Венгрия сумела остановить Германию - 1:1.

Лига наций. Группа A3

Англия - Италия 0:0

Англия: Рэмсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори (Гуэхи, 88), Триппьер, Райс (Боуэн, 65), Уорд-Праус, Стерлинг (Сака, 79), Грилиш, Маунт (Филлипс, 65), Абрахам (Кейн, 65)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци, 87), Локателли (Гнонто, 65), Фраттеси, Тонали, Пессина (Кристанте, 87), Пеллегрини (Эспозито, 65), Скамакка (Распадори, 76)



Венгрия - Германия 1:1

Голы: З.Надь, 6 - Хофманн, 9

Венгрия: Гулачи, Ланг, Фиола, Орбан, Салаи (Адам, 69), З.Надь (Него, 70), А.Надь, Стайлс, Саллаи, Соболчаи, Шалаи (Газдаг, 76)

Германия: Нойер, Хофманн, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Горецка (Гюндоган, 69), Киммих, Хаверц (Адейеми, 85), Мусиала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78)

1. Италия - 5

2. Венгрия - 4

3. Германия - 3

4. Англия - 2