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Лига наций
Англия
11.06.2022, FT 0 : 0
Италия
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Лига наций
11 июня 2022, 23:39 |
176
0

Италия и Англия сыграли вничью, Венгрия остановила Германию

Две ничьи в группе A3

11 июня 2022, 23:39 |
176
0
Италия и Англия сыграли вничью, Венгрия остановила Германию
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках Лиги наций Италия и Англия сыграли в повторе матча финала Евро-2020. Победить никому не удалось, как и порадовать болельщиков забитыми мячами.

В другой встрече группы Венгрия сумела остановить Германию - 1:1.

Лига наций. Группа A3

Англия - Италия 0:0

Англия: Рэмсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори (Гуэхи, 88), Триппьер, Райс (Боуэн, 65), Уорд-Праус, Стерлинг (Сака, 79), Грилиш, Маунт (Филлипс, 65), Абрахам (Кейн, 65)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци, 87), Локателли (Гнонто, 65), Фраттеси, Тонали, Пессина (Кристанте, 87), Пеллегрини (Эспозито, 65), Скамакка (Распадори, 76)


Венгрия - Германия 1:1
Голы: З.Надь, 6 - Хофманн, 9

Венгрия: Гулачи, Ланг, Фиола, Орбан, Салаи (Адам, 69), З.Надь (Него, 70), А.Надь, Стайлс, Саллаи, Соболчаи, Шалаи (Газдаг, 76)

Германия: Нойер, Хофманн, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум, Горецка (Гюндоган, 69), Киммих, Хаверц (Адейеми, 85), Мусиала (Брандт, 78), Вернер (Мюллер, 78)

1. Италия - 5
2. Венгрия - 4
3. Германия - 3
4. Англия - 2

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Источник Sport.ua
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