В Германии разочарование. Ответный гол Кейна оставил горькое послевкусие
Англичане спаслись от поражения благодаря голу Гарри Кейна на 88-й минуте
В матче 2-го тура Лиги наций в Германии англичане спаслись от поражения (1:1) благодаря голу Гарри Кейна на 88-й минуте.
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:
«Мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с ее впечатляющей атакой. Считаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть».
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер:
«Мы хорошо понимали друг друга и сыграли достаточно интенсивно. Было ощущение, что все идет хорошо, когда мы развивали атаки. В этом смысле сегодняшний матч сильно отличался от встречи с Италией».
Полузащитник сборной Германии Йонас Хофманн:
«Ответный гол оставил горькое послевкусие. Обидно. Сегодня мы сыграли действительно здорово, создали несколько очень хороших моментов».
Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган:
«Мы продемонстрировали хорошее командное движение. Были активны и агрессивны, создавали опасные моменты. Полностью исключить из игры сборную Англии невозможно, но у нас получалось доминировать. Осталось небольшое разочарование из-за ответного гола в концовке».
События матча
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