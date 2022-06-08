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Лига наций
08 июня 2022, 05:25 | Обновлено 08 июня 2022, 05:58
251
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В Германии разочарование. Ответный гол Кейна оставил горькое послевкусие

Англичане спаслись от поражения благодаря голу Гарри Кейна на 88-й минуте

08 июня 2022, 05:25 | Обновлено 08 июня 2022, 05:58
251
0
В Германии разочарование. Ответный гол Кейна оставил горькое послевкусие
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Лиги наций в Германии англичане спаслись от поражения (1:1) благодаря голу Гарри Кейна на 88-й минуте.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

«Мы провели отличный матч, хоть в итоге и не были вознаграждены. Мы, возможно, могли бы забить и второй гол, но нам противостояла сборная Англии с ее впечатляющей атакой. Считаю, что сегодня мы продемонстрировали тот футбол, в который сами и хотим играть».

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер:

«Мы хорошо понимали друг друга и сыграли достаточно интенсивно. Было ощущение, что все идет хорошо, когда мы развивали атаки. В этом смысле сегодняшний матч сильно отличался от встречи с Италией».

Полузащитник сборной Германии Йонас Хофманн:

«Ответный гол оставил горькое послевкусие. Обидно. Сегодня мы сыграли действительно здорово, создали несколько очень хороших моментов».

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган:

«Мы продемонстрировали хорошее командное движение. Были активны и агрессивны, создавали опасные моменты. Полностью исключить из игры сборную Англии невозможно, но у нас получалось доминировать. Осталось небольшое разочарование из-за ответного гола в концовке».

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Германия).
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Источник УЕФА
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