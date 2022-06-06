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Лига наций
Германия
07.06.2022 21:45 - : -
Англия
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Лига наций
06 июня 2022, 16:54 |
178
0

Германия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Униженные венгрией англичане попробуют обыграть Германию

06 июня 2022, 16:54 |
178
0
Германия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 июня сборная Германии во втором туре Лиги наций в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» примет Англию. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Германия

Группа А3 Лиги наций является одной из самых мощных во всем турнире, где вместе собрались Германия, Англия, Италия и Венгрия. В первом туре немцы играли с чемпионами Евро-2020, командой Италии. Подопечные Ханси Флика не смогли обыграть итальянцев, которые в последнее время показывают далекую от идеала игру. Несмотря на невзрачный матч и 1:1, Германия продолжает свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 игр, которая длится после вылета на Евро-2020 от рук Англии.

Немцы дважды безуспешно пытались пройти в последние этапы Лиги наций. Попробуют сделать это и сейчас. Матчи против сборной Англии для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись викториями.

 

Англия

Вице-чемпионы Европы, англичане в последнее время играли очень неплохо. Команда не имела проблем в отборе на чемпионат мира, где команда с первого места вышла на ЧМ-2022. А в последней игре уничтожила Сан-Марино с космическим счетом 10:0.

Но в Лиге наций подопечные Гарета Саутгейта сели в лужу. В матче с якобы аутсайдером своей группы, Венгрией, Англия потерпела поражение - 0:1. Антигероем матча стал Рис Джеймс вышел на поле во втором тайме и уже за первую минуту заработал пенальти, после чего Венгрия забила победный гол. Это поражение должно взбодрить Англию, которая должна выйти на поле с немцами с максимальной мотивацией.

 

Прогноз на противостояние

Есть основания полагать, что сборная Германии на своем поле сможет обыграть мощную команду Англии. Наша ставка – победа с коэффициентом 2.26 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер - Керер, Зюле, Рюдигер, Раум, Гюндоган, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Хаверц.

Англия: Пикфорд - Джеймс, Стоунс, Магуайр, Александер-Арнолд, Райс, Филлипс, Сака, Стерлинг, Кейн, Грилиш.

Parimatch  
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7 июня, вторник

Германия – Англия
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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