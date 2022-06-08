7 июня состоялся центральный матч второго тура Лиги наций.

Англия спасла игру против Германии (1:1). Гол на 50-й минуте для немцев забил Йонас Хофманн. Ничью для англичан принес Гарри Кейн, удачно исполнив пенальти на 88-й минуте. Это его 50-й гол за сборную.

Лига наций A3

7 июня, Мюнхен

21:45. Германия – Англия – 1:1

Голы: Хофманн, 50 – Кейн, 88 (пен).