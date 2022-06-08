Англия08 июня 2022, 03:59 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
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Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
08 июня 2022, 03:59 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
52
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7 июня состоялся центральный матч второго тура Лиги наций.
Англия спасла игру против Германии (1:1). Гол на 50-й минуте для немцев забил Йонас Хофманн. Ничью для англичан принес Гарри Кейн, удачно исполнив пенальти на 88-й минуте. Это его 50-й гол за сборную.
Лига наций A3
7 июня, Мюнхен
21:45. Германия – Англия – 1:1
Голы: Хофманн, 50 – Кейн, 88 (пен).
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