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  4. Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Англия
08 июня 2022, 03:59 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
52
0

Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

08 июня 2022, 03:59 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
52
0
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялся центральный матч второго тура Лиги наций

Англия спасла игру против Германии (1:1). Гол на 50-й минуте для немцев забил Йонас Хофманн. Ничью для англичан принес Гарри Кейн, удачно исполнив пенальти на 88-й минуте. Это его 50-й гол за сборную.

Лига наций A3

7 июня, Мюнхен

21:45. Германия – Англия – 1:1

Голы: Хофманн, 50 – Кейн, 88 (пен).

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Источник Sport.ua
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