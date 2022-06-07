Лига наций07 июня 2022, 21:45 | Обновлено 07 июня 2022, 22:39
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Германия – Англия, Италия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций
07 июня 2022, 21:45 | Обновлено 07 июня 2022, 22:39
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7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. Вечером проходят два поединка в Лиге A.
Главные встречи игрового дня: Германия – Англия, Италия – Венгрия.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Германия – Англия [Футбол 1]
- 21:45. Италия – Венгрия [Футбол 2]
Лига наций B
- 19:00. Финляндия – Черногория – 2:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния
Лига наций C
- 21:45. Литва – Турция
- 21:45. Фарерские острова – Люксембург
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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