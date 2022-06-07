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Лига наций
Италия
перерыв 2 : 0
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 июня 2022, 21:45 | Обновлено 07 июня 2022, 22:39
2219
0

Германия – Англия, Италия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций

07 июня 2022, 21:45 | Обновлено 07 июня 2022, 22:39
2219
0
Германия – Англия, Италия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. Вечером проходят два поединка в Лиге A.

Главные встречи игрового дня: Германия – Англия, Италия – Венгрия.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Германия – Англия [Футбол 1]
  • 21:45. Италия – Венгрия [Футбол 2]

Лига наций B

  • 19:00. Финляндия – Черногория – 2:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния

Лига наций C

  • 21:45. Литва – Турция
  • 21:45. Фарерские острова – Люксембург
📺 Видеотрансляция

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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Источник Sport.ua
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