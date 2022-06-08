Герой Англии: Гарри Кейн забил 50-й гол за сборную, обойдя Чарльтона

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил 50-й гол за сборную Англии.

Нападающий английской команды реализовал пенальти в матче 2-го тура Лиги наций против Германии (1:1).

Кейн опередил Бобби Чарльтона (49 мячей) в списке лучших бомбардиров национальной команды. Больше забил только Уэйн Руни (53 гола).

Гарри Кейн прокомментировал свой юбилейный 50-й гол так:

«Я люблю забивать, особенно за национальную сборную. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное. Нам было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда.

Приятно, что забил. До этого у меня была два момента в матче. Сначала я пробил над перекладиной, а затем отличный сэйв сделал Нойер. Я уж было подумал, что это будет один из тех дней, когда ничего не получается».