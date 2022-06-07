Во вторник, 7 июня, в Чезене на стадионе «Дино Мануцци» состоится матч второго тура розыгрыша Лиги наций УЕФА в группе 3 Лиги А, в котором сборная Италии примет команду Венгрии. Стартовый свисток 34-летнего арбитра из Швейцарии Сандро Шерера прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда Роберто Манчини стартовую игру розыгрыша Лиги наций УЕФА провела на своем поле со сборной Германии. Соперники сильнейшего не определили, и разошлись миром – ничья 1:1.

Итальянцы на поединок с немцами выходили, вспомним, не в лучшем расположении духа. За три дня до этой встречи – если точно, то 1 июня – они провели матч с Аргентиной за трофей Финалиссима, и потерпели в нем крупное поражение со счетом 0:3. Это была болезненная неудача для действующих чемпионов Европы. И тут совершенно их не оправдывает то, что они оказались биты действующими чемпионами Южной Америки.

Венгрия

Венгерская сборная в дебютной игре в группе Лиги наций стала автором главной сенсации всего тура. В Будапеште она встречалась с командой Англии, и одержала победу над вице-чемпионами континента со счетом 1:0.

Как не вспомнить, что в прологе к старту в Лиге наций сборная Венгрии еще в марте этого года провела два товарищеских поединка. В первом из них она проиграла команде Сербии (0:1), а во втором – добилась аналогичной победы над сборной Северной Ирландии.

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Флоренци, Манчини, Бастони, Спинаццола, Кристанте, Тонали, Фраттези, Политано, Пеллегрини, Скамакка.

Венгрия: Гулачи – Лонг, Орбан, Ат. Салаи, Него, Шафер, А. Надь, Ж. Надь, Собослаи, Шаллаи, Ад. Салаи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут воспользоваться преимуществом своего поля и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.51 по линии Parimatch.

7 июня, вторник