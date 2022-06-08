Лига наций08 июня 2022, 04:19 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
18
0
Италия – Венгрия – 2:1. Автогол Манчини. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
08 июня 2022, 04:19 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
18
0
7 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.
Италия одержала победу над Венгрией (2:1). Два гола в первом тайме для Италии забили Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини. Гости отыграли один мяч во втором тайме (автогол Джанлуки Манчини).
Лига наций A3
7 июня, Чезена
21:45. Италия – Венгрия – 2:1
Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (автогол).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2022, 21:10 3
Наставник сборной Украины – о старте в новом розыгрыше Лиги наций
Война | 07 июня 2022, 08:09 0
Свежая сводка генерального штаба
Футбол | 08.06.2022, 03:05
Теннис | 07.06.2022, 22:27
Футбол | 07.06.2022, 22:05
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2022, 13:41 6
07.06.2022, 07:00
06.06.2022, 07:13 3
06.06.2022, 07:01
07.06.2022, 06:00
06.06.2022, 12:44 1
07.06.2022, 13:31 16
06.06.2022, 15:42 7