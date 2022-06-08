7 июня состоялся матч второго тура Лиги наций.

Италия одержала победу над Венгрией (2:1). Два гола в первом тайме для Италии забили Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини. Гости отыграли один мяч во втором тайме (автогол Джанлуки Манчини).

Лига наций A3

7 июня, Чезена

21:45. Италия – Венгрия – 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (автогол).