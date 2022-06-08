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  4. Италия – Венгрия – 2:1. Автогол Манчини. Видео голов и обзор матча
Лига наций
08 июня 2022, 04:19 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
18
0

Италия – Венгрия – 2:1. Автогол Манчини. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

08 июня 2022, 04:19 | Обновлено 08 июня 2022, 04:39
18
0
Италия – Венгрия – 2:1. Автогол Манчини. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялся матч второго тура Лиги наций

Италия одержала победу над Венгрией (2:1). Два гола в первом тайме для Италии забили Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини. Гости отыграли один мяч во втором тайме (автогол Джанлуки Манчини).

Лига наций A3

7 июня, Чезена

21:45. Италия – Венгрия – 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (автогол).

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Источник Sport.ua
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