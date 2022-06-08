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Лига наций
Италия
07.06.2022, FT 2 : 1
Венгрия
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Лига наций
08 июня 2022, 05:45 | Обновлено 08 июня 2022, 06:07
385
0

Венгрия дала бой. Манчини пояснил, почему Италии пришлось так непросто

Чемпионы Европы одержали свою первую победу в группе А3 Лиги наций

08 июня 2022, 05:45 | Обновлено 08 июня 2022, 06:07
385
0
Венгрия дала бой. Манчини пояснил, почему Италии пришлось так непросто
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Лиги наций Италия взяла верх над Венгрией (2:1). Чемпионы Европы одержали свою первую победу в группе А3.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

«У нас в составе играли сразу несколько молодых футболистов. Мы осознаем, что впереди много работы, путь предстоит долгий. Вперед мы можем двигаться с уверенностью в своих силах, поскольку провели два хороших матча против таких непростых соперников, как Германия и Венгрия».

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси:

«Второй тайм мы провели лучше первого. Да, мы проиграли, но нужно верно себя оценивать – мы не можем рассчитывать на то, что приедем в Италию и легко добьемся результата. Сборная Италии – чемпион Европы, команда почти полностью состоит из игроков Серии A».

События матча

61’
ГОЛ ! Автогол забил Джанлука Манчини (Италия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Италия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
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Источник УЕФА
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