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  4. 150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций
Лига наций
Хорватия
06.06.2022, FT 1 : 1
Франция
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Лига наций
06 июня 2022, 23:38 | Обновлено 07 июня 2022, 01:23
416
0

150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций

Адриен Рабьо открыл счет, а затем Андрей Крамарич ответил голом с пенальти

06 июня 2022, 23:38 | Обновлено 07 июня 2022, 01:23
416
0
150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июня состоялся центральный поединок группы A1 во втором туре Лиги наций.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимала команду Франции. Это был римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).

В начале второго тайма Адриен Рабьо открыл счет для французов, пробив мимо голкипера после точной передачи на ход от Бен Йеддера.

На 83-й минуте Андрей Крамарич ответил голом с пенальти. При этом VAR рассматривал эпизод, в котором было нарушение, и офсайда не обнаружил.

Интересно, что капитан Лука Модрич провел 150-й матч за сборную Хорватии, в честь чего на трибунах развернули огромный баннер.

В итоге зафиксирована ничья (1:1), и обе команды набрали по одному очку.

Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.

Лига наций A1

2-й тур, 6 июня, Сплит (Хорватия)

Хорватия – Франция – 1:1

Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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