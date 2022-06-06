150 матчей Модрича. Хорватия и Франция сыграли в боевую ничью в Лиге наций
Адриен Рабьо открыл счет, а затем Андрей Крамарич ответил голом с пенальти
6 июня состоялся центральный поединок группы A1 во втором туре Лиги наций.
Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимала команду Франции. Это был римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).
В начале второго тайма Адриен Рабьо открыл счет для французов, пробив мимо голкипера после точной передачи на ход от Бен Йеддера.
На 83-й минуте Андрей Крамарич ответил голом с пенальти. При этом VAR рассматривал эпизод, в котором было нарушение, и офсайда не обнаружил.
Интересно, что капитан Лука Модрич провел 150-й матч за сборную Хорватии, в честь чего на трибунах развернули огромный баннер.
В итоге зафиксирована ничья (1:1), и обе команды набрали по одному очку.
Другой матч группы между Австрией и Данией (у которых по 3 очка после первого тура) начался с опозданием в 1,5 часа из-за проблем с электричеством на стадионе.
Лига наций A1
2-й тур, 6 июня, Сплит (Хорватия)
Хорватия – Франция – 1:1
Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52
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