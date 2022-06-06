Лига наций06 июня 2022, 21:45 | Обновлено 06 июня 2022, 22:14
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Хорватия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 июня проходят матчи второго тура Лиги наций
06 июня 2022, 21:45 | Обновлено 06 июня 2022, 22:14
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6 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. Вечером проходят два поединка в Лиге A.
Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимает Францию. Это римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига наций A
- 21:45. Австрия – Дания [Футбол 1]
- 21:45. Хорватия – Франция [Футбол 2]
Лига наций B
- 21:45. Исландия – Албания
Лига наций C
- 21:45. Беларусь – Азербайджан
- 21:45. Словакия – Казахстан
Лига наций D
- 19:00. Латвия – Лихтенштейн – 1:0
- 21:45. Андорра – Молдова
Стартовые составы команд
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