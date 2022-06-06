Хорватия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. Вечером проходят два поединка в Лиге A.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимает Францию. Это римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

21:45. Австрия – Дания [Футбол 1]

21:45. Хорватия – Франция [Футбол 2]

Лига наций B

21:45. Исландия – Албания

Лига наций C

21:45. Беларусь – Азербайджан

21:45. Словакия – Казахстан

Лига наций D

19:00. Латвия – Лихтенштейн – 1:0

21:45. Андорра – Молдова

Стартовые составы команд