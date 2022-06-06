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Лига наций
Хорватия
40 0 : 0
Франция
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Лига наций
06 июня 2022, 21:45 | Обновлено 06 июня 2022, 22:14
1642
0

Хорватия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня проходят матчи второго тура Лиги наций

06 июня 2022, 21:45 | Обновлено 06 июня 2022, 22:14
1642
0
Хорватия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июня проходят матчи второго тура Лиги наций. Вечером проходят два поединка в Лиге A.

Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимает Францию. Это римейк финала чемпионата мира 2018, когда выиграли французы (4:2).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига наций A

  • 21:45. Австрия – Дания [Футбол 1]
  • 21:45. Хорватия – Франция [Футбол 2]

Лига наций B

  • 21:45. Исландия – Албания

Лига наций C

  • 21:45. Беларусь – Азербайджан
  • 21:45. Словакия – Казахстан

Лига наций D

  • 19:00. Латвия – Лихтенштейн – 1:0
  • 21:45. Андорра – Молдова
📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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