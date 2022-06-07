Хорватия – Франция – 1:1. Юбилейный матч Модрича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
6 июня состоялся центральный поединок группы A1 во втором туре Лиги наций. Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимала команду Франции.
В начале второго тайма Адриен Рабьо открыл счет для французов, пробив мимо голкипера после точной передачи на ход от Бен Йеддера. На 83-й минуте Андрей Крамарич ответил голом с пенальти. При этом VAR рассматривал эпизод, в котором было нарушение, и офсайда не обнаружил.
Интересно, что капитан Лука Модрич провел 150-й матч за сборную Хорватии, в честь чего на трибунах развернули огромный баннер. В итоге зафиксирована ничья (1:1), и обе команды набрали по одному очку после двух матчей.
Лига наций A1
2-й тур, 6 июня, Сплит (Хорватия)
Хорватия – Франция – 1:1
Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52.
События матча
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