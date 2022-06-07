6 июня состоялся центральный поединок группы A1 во втором туре Лиги наций. Сборная Хорватии в Сплите на стадионе «Полюд» принимала команду Франции.

В начале второго тайма Адриен Рабьо открыл счет для французов, пробив мимо голкипера после точной передачи на ход от Бен Йеддера. На 83-й минуте Андрей Крамарич ответил голом с пенальти. При этом VAR рассматривал эпизод, в котором было нарушение, и офсайда не обнаружил.

Интересно, что капитан Лука Модрич провел 150-й матч за сборную Хорватии, в честь чего на трибунах развернули огромный баннер. В итоге зафиксирована ничья (1:1), и обе команды набрали по одному очку после двух матчей.

Лига наций A1

2-й тур, 6 июня, Сплит (Хорватия)

Хорватия – Франция – 1:1

Голы: Крамарич, 83 (пен) – Рабьо, 52.