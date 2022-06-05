В понедельник, 6 июня сборная Хорватии во втором туре Лиги наций в Сплите на стадионе «Полюд» примет Францию. Поединок можно назвать римейком финала ЧМ-2018, хотя после этого команды дважды уже встречались – в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

Хорватия

За четыре года после героического выступления на ЧМ-2018 сборная Хорватии сильнее не стала – золотое поколение постепенно стареет и уходит на пенсию. Хотя провальными результаты подопечных Златко Далича в последние годы не назовешь. На Евро-2020 хорваты в 1/8 финала в драматичном матче в овертайме вылетели от сборной Испании. После этого команда успешно выполнила задачу выхода на ЧМ-2022, заняв первое место в группе Н. Хотя, следует признать, была эта группа одной из слабейших в европейской отборочной зоне.

Старт нынешней Лиги наций для Хорватии получился провальным. Команда Далича была дома разгромлена Австрией в дебютном матче нового наставника австрийцев Ральфа Рангника. Нужно срочно исправлять турнирное положение, но сделать это в матче против Франции будет сложно: есть вполне реальная перспектива остаться с нулем очков по итогам двух стартовых туром – и это при том, что оба матча были домашними.

Франция

Если судить по результатам, то сборная Франции после триумфального ЧМ-2018 также сделала шаг назад. Хотя многие небезосновательно считают это проблемой мотивации – по подбору игроков «трехцветные» остаются, пожалуй, сильнейшей сборной мира.

Как и Хорватия, подопечные Дидье Дешама начали нынешний розыгрыш Лиги наций с сенсационного домашнего поражения – 1:2 от Дании. И сейчас действующие победители турнира наверняка полны желания реабилитироваться – с мотивацией проблем быть не должно.

История встреч

На данный момент Хорватия и Франция провели между собой 8 матчей. Подавляющее преимущество на стороне 2-кратных чемпионов мира: 6 побед и 2 ничьи. Разница голов – 19-8 в пользу Франции.

Прогноз на противостояние

Оснований полагать, что сборной Хорватии удастся прервать эту неудачную серию в матчах против Франции, откровенно говоря, мало. Мы считаем, что чемпионы мира в Сплите как минимум не проиграют. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,25.

6 июня, понедельник