Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»
Сборная Франции не смогла обыграть хорватов
Сборная Франции сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Главный тренер французской команды Дидье Дешам прокомментировал игру.
«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату и мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — сказал Дешам.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Хорватия (1) располагается на последней позиции.
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