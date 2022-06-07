Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»

Сборная Франции сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Главный тренер французской команды Дидье Дешам прокомментировал игру.

«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату и мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — сказал Дешам.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Хорватия (1) располагается на последней позиции.