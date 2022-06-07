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Лига наций
Хорватия
06.06.2022, FT 1 : 1
Франция
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Лига наций
07 июня 2022, 02:16 |
5
0

Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»

Сборная Франции не смогла обыграть хорватов

07 июня 2022, 02:16 |
5
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Дидье ДЕШАМ: «Удовлетворен ничьей с Хорватией, но не полностью»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в рамках второго тура Лиги наций. Главный тренер французской команды Дидье Дешам прокомментировал игру.

«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату и мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — сказал Дешам.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Хорватия (1) располагается на последней позиции.

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Источник УЕФА
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