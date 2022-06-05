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Лига наций
05 июня 2022, 04:51 | Обновлено 05 июня 2022, 04:52
39
0

Гарет Саутгейт объяснил причины поражения Англии в матче против Венгрии

Венгры сенсационно одолели англичан

05 июня 2022, 04:51 | Обновлено 05 июня 2022, 04:52
39
0
Гарет Саутгейт объяснил причины поражения Англии в матче против Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Венгрии (0:1).

«Мы должны признать, что сделали недостаточно для победы. Ничья стала бы справедливым итогом. Мы не создали нужного количества голевых моментов. Жара здорово вымотала игроков, и нам пришлось освежить состав раньше, чем обычно. Мне нужно найти верный баланс между поиском новых решений и сохранением стабильности сыгранной команды. Необходимо понять, все ли я делаю правильно».

Защитник сборной Англии Конор Коди:

«Нужно проанализировать эту игру и быстро сделать выводы. Мне кажется, что начали мы довольно хорошо. Нужно сплотиться и реабилитироваться. Нужно оценить нашу игру и то, как мы шли в атаку, потому что это большие матчи для нашей команды».

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи:

«Мы в очередной раз показали, что у нас команда, которая может сражаться с любым соперником, и если мы отдаем все силы, то можем добиться чего угодно, даже победы над Англией».

Полузащитник сборной Венгрии Жолт Нодь:

«Мы заслужили эту победу - не только своими индивидуальными действиями, но и командной игрой. Адам Солои завел нас перед матчем в раздевалке. Он говорил о сердце, о том, что не существует таких вещей, как потерянный мяч, и если будем сражаться до конца, то победа может стать нашей».

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Источник УЕФА
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