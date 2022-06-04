Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии
Венгры на своем поле сумели обыграть сборную Англии
Сборная Англии в своем первом матче Лиги наций нового розыгрыша турнира на выезде встречалась с Венгрией. Обе команды не так давно играли в квалификации к ЧМ-2022, и тогда игра завершилась вничью 1:1.
Сейчас же венграм удалось победить со счетом 1:0.
Другими участниками группы являются сборные Германии и Италии.
Лига наций. Группа A3
Венгрия - Англия 1:0
Гол: Собослаи, 66 (с пен)
Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи (Адам, 87), Него, А.Наги (Стайлс, 82), Шафер, Ж.Наги, Саллай (Клейнхайслер, 71), Собослаи (Фиола, 82), Салай
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коади (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингхэм, Маунт (Грилиш, 62), Боуэн, Кейн
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездная пара распалась
Команду возглавит Кристоф Гальтье