Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии

Сборная Англии в своем первом матче Лиги наций нового розыгрыша турнира на выезде встречалась с Венгрией. Обе команды не так давно играли в квалификации к ЧМ-2022, и тогда игра завершилась вничью 1:1.

Сейчас же венграм удалось победить со счетом 1:0.

Другими участниками группы являются сборные Германии и Италии.

Лига наций. Группа A3

Венгрия - Англия 1:0

Гол: Собослаи, 66 (с пен)

Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи (Адам, 87), Него, А.Наги (Стайлс, 82), Шафер, Ж.Наги, Саллай (Клейнхайслер, 71), Собослаи (Фиола, 82), Салай

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коади (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингхэм, Маунт (Грилиш, 62), Боуэн, Кейн