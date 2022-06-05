Лига наций05 июня 2022, 02:20 | Обновлено 05 июня 2022, 02:56
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0
Венгрия – Англия – 1:0. Сенсационная победа. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций
05 июня 2022, 02:20 | Обновлено 05 июня 2022, 02:56
125
0
В Будапеште на стадионе Пушкаш Арена состоялся матч 1-го тура Лиги наций.
Единственный гол забил Доминик Собослаи, реализовав пенальти на 66-й минуте.
Лига наций A. 1 тур
Венгрия – Англия – 1:0
Гол: Собослаи, 66 (пен)
События матча
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (Венгрия).
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