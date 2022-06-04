Лига наций04 июня 2022, 19:05 | Обновлено 04 июня 2022, 19:24
863
0
Венгрия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 19:00 поединок 1-го тура Лиги наций
04 июня 2022, 19:05 | Обновлено 04 июня 2022, 19:24
863
0
В субботу, 4 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором в рамках лиги A3 сыграют Венгрия и Англия.
Стартовый свисток рефери Артура Мануэля Соареша Диаша из Порту (Португалия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2022, 16:55 0
Украинец Давид Фесюк выиграл чемпионат Хорватии среди 19-летних
Футбол | 04 июня 2022, 07:15 0
Обозреватель Sport.ua – о будущем Руслана Малиновского в «Аталанте»
Футбол | 04.06.2022, 07:50
Теннис | 04.06.2022, 18:21
Теннис | 03.06.2022, 22:54
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2022, 00:17 2
03.06.2022, 04:35 1
03.06.2022, 18:20 8
02.06.2022, 20:32 4
04.06.2022, 04:50 2
02.06.2022, 18:06 3
03.06.2022, 12:06
04.06.2022, 05:19