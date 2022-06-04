В субботу, 4 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором в рамках лиги A3 сыграют Венгрия и Англия.

Стартовый свисток рефери Артура Мануэля Соареша Диаша из Порту (Португалия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.