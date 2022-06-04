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Лига наций
Венгрия
49 0 : 0
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
04 июня 2022, 19:05 | Обновлено 04 июня 2022, 19:24
863
0

Венгрия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 19:00 поединок 1-го тура Лиги наций

04 июня 2022, 19:05 | Обновлено 04 июня 2022, 19:24
863
0
Венгрия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч 1-го тура Лиги наций, в котором в рамках лиги A3 сыграют Венгрия и Англия.

Стартовый свисток рефери Артура Мануэля Соареша Диаша из Порту (Португалия) прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Венгрия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок транслирует телеканал Футбол 2.

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Источник Sport.ua
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