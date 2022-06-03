В субботу, 4 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч первого тура Лиги наций УЕФА, в котором сыграют в рамках лиги A3 сыграют Венгрия и Англия. Стартовый свисток рефери Артура Мануэля Соареша Диаша из Порту (Португалия) прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Венгрия



Сборная Венгрии сполна воспользовалась уникальным прецедентом в истории, когда чемпионат Европы впервые проводился сразу в нескольких крупных европейских городах в разных уголках субконтинента, поэтому в группе с Португалией, Германией и Францией запомнилась исключительно благодаря противостояниям при сумасшедшей поддержке местных трибун. Ничуть не менее активно хотели бы поддерживать венгры свою национальную команду и в Лиге наций, однако их несовместимость с ценностями общепринятого равноправия в конечном итоге сыграла злую шутку. Согласно дисциплинарному взысканию со стороны УЕФА, трибуны «Пушкаш Арены» в ближайших двух домашних матчах «волшебных мадьяр» должны были быть закрыты, но есть один нюанс.

Местная Федерация футбол внимательно почитала регламент международной организации и, на удивление, нашла там вполне рабочую возможность обходить подобные санкции. Благо, Венгрии это делать приходится не впервой. Как итог, до 30 тысяч болельщиков на трибунах все-таки смогут присутствовать. А поддержка домашней команде будет очень необходима, так как она вступает в сражение с очередной порцией мастодонтов в лице Италии и все тех же Англии и Германии.

Англия



Команде Гарета Саутгейта на том же самом чемпионате Европы фантастически везло с проведением большинства матчей на домашнем стадионе «Уэмбли», однако в итоге долгожданную победу у «трех львов» фактически увели из-под носа итальянцы. У Англии еще будет сразу две возможности для того, чтобы отомстить обидчикам в очных поединках, но и о таком сопернике, как Венгрия, она не должна забывать. В группе 3 собралось сразу три фаворита на выход в финальный раунд, поэтому любая потеря очков обещает стать фатальной на относительно коротком турнирном пути. Под руководством Саутгейта англичане еще не побеждали ни на одном крупном форуме, а ведь фанаты уже заждались.

Очевидно, что в группе с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино, не играть с прицелом на выход на грядущий чемпионат мира было попросту невозможно. Именно поэтому до зимнего мундиаля в Катаре у представителей Британских островов будет только один серьезный вызов – Лига наций. Турнир, в котором «три льва» раньше играли спустя рукава. Наверное, пришла пора попытаться что-то выиграть и на этом, третьем по значимости, фронте.

Ориентировочные составы



Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Ат. Салаи – С. Наги, Шефер, А. Наги, Него – Собослаи, Шаллаи – Ад. Салаи.

Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Томори, Джеймс – Беллингэм, Райс – Фоден, Маунт, Стерлинг – Кейн.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке англичанам удастся нарушить не самую лучшую в плане результативности статистику визитов в Венгрию. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Англия (-1.5) с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

4 июня, суббота