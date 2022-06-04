Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет
Лига наций
04 июня 2022, 21:24 | Обновлено 04 июня 2022, 21:26
301
3

Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет

Прервалась 15-матчевая безвыигрышная серия

04 июня 2022, 21:24 | Обновлено 04 июня 2022, 21:26
301
3
Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций сборная Венгрии сенсационно обыграла команду Англии (1:0).

Для венгерской сборной этот успех можно назвать поистине историческим. Предыдущий раз они обыгрывали англичан еще в рамках группового раунда чемпионата мира 1962 года (2:1). Обе команды тогда вышли из группы, но проиграли в 1/4 финале.

С тех пора Венгрия проигрывала и играла вничью с командой Англии, но выиграть смогла лишь с 16-й попытки.

По теме:
Италия – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций. Англия открыла турнир поражением от Венгрии
Венгрия – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Англии по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Бэйл готов сыграть с Украиной». Главная звезда Уэльса хочет на ЧМ-2022
Футбол | 04 июня 2022, 20:12 0
«Бэйл готов сыграть с Украиной». Главная звезда Уэльса хочет на ЧМ-2022
«Бэйл готов сыграть с Украиной». Главная звезда Уэльса хочет на ЧМ-2022

Игровой практики в сезоне у Гарета было мало

У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
Теннис | 04 июня 2022, 04:50 2
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке

Девушка попробовала привлечь внимание к проблемам климата

Макрон попросил не унижать россию
Война | 04.06.2022, 16:38
Макрон попросил не унижать россию
Макрон попросил не унижать россию
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Футбол | 03.06.2022, 21:51
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Футбол | 04.06.2022, 04:00
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
ВИДЕО. Тренировка в Уэльсе. В сборную Украины прибыл новичок
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Виталий Колосков
https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
Ответить
0
Letifer
Ну объективно, венгры ещё на Евро очень круты были
Ответить
0
Hg
Национальный праздник
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 8
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Матвиенко возмущен, что ему не дают Льва матча»
02.06.2022, 20:32 4
Футбол
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
03.06.2022, 22:54 3
Теннис
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 8
Футбол
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
02.06.2022, 17:11 3
Война
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
03.06.2022, 04:35 1
Война
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
03.06.2022, 04:22 5
Война
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
02.06.2022, 18:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем