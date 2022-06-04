Лига наций04 июня 2022, 21:24 | Обновлено 04 июня 2022, 21:26
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Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет
Прервалась 15-матчевая безвыигрышная серия
04 июня 2022, 21:24 | Обновлено 04 июня 2022, 21:26
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В матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций сборная Венгрии сенсационно обыграла команду Англии (1:0).
Для венгерской сборной этот успех можно назвать поистине историческим. Предыдущий раз они обыгрывали англичан еще в рамках группового раунда чемпионата мира 1962 года (2:1). Обе команды тогда вышли из группы, но проиграли в 1/4 финале.
С тех пора Венгрия проигрывала и играла вничью с командой Англии, но выиграть смогла лишь с 16-й попытки.
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https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Круто
Ну объективно, венгры ещё на Евро очень круты были
Национальный праздник
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