Венгрия обыграла Англию впервые за 60 лет

В матче первого тура нового розыгрыша Лиги наций сборная Венгрии сенсационно обыграла команду Англии (1:0).

Для венгерской сборной этот успех можно назвать поистине историческим. Предыдущий раз они обыгрывали англичан еще в рамках группового раунда чемпионата мира 1962 года (2:1). Обе команды тогда вышли из группы, но проиграли в 1/4 финале.

С тех пора Венгрия проигрывала и играла вничью с командой Англии, но выиграть смогла лишь с 16-й попытки.