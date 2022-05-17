В матче 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» и «Лацио» сыграли вничью со счетом 2:2.

У «Ювентуса» в первом тайме голы забили Душан Влахович и Альваро Мората, однако гости сумели спасти матч. На 51-й минуте автогол забил защитник «Юве» Алекс Сандро, а на последней 90+6 минуте у «Лацио» отличился Сергей Милинкович-Савич.

Этот матч стал последним для защитника Джорджо Кьеллини за «Юве». Его символично заменили на 17-й минуте по количеству сезонов, которые он сыграл за бьянконери.

«Юве» набрал 70 очков и занимает 4-е место, а у «Лацио» 63 очка и 5-я позиция.

Серия А. 37-й тур

Ювентус – Лацио – 2:2

Голы: Влахович, 10, Мората, 36 – Алекс Сандро, 51 (автогол). Милинкович-Савич, 90+6.

Ювентус: Перин, Кьеллини (де Лигт, 18), Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли (Пеллегрини, 62), Миретти, Влахович (Кин, 62), Мората (Аке, 62), Дибала (Палумбо, 79), Куадрадо, Бернардески.

Лацио: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Альберто (Башич, 76), Дзакканьи, Милинкович-Савич, Лаццари (Раду, 84), Катальди (Лукас, 77), Марушич, Фелипе Андерсон, Кабрал (Педро, 52).

Предупреждения: Бернардески, 45+2, Куадрадо, 68, Аке, 80 – Ачерби, 41, Милинкович-Савич, 83, Габаррон, 90.

Судья: Айрольди (Италия).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Влахович, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Мората, 36 мин.

ГОЛ! 2:1. Алекс Сандро, 51 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Милинкович-Савич, 90+6 мин.