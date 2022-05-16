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Чемпионат Италии
Ювентус
16.05.2022, FT 2 : 2
Лацио
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Италия
16 мая 2022, 23:47 | Обновлено 17 мая 2022, 00:55
504
0

Ничья с Лацио. Ювентус попрощался с Кьеллини и Дибалой

Римляне продолжают бороться за пятое место

16 мая 2022, 23:47 | Обновлено 17 мая 2022, 00:55
504
0
Ничья с Лацио. Ювентус попрощался с Кьеллини и Дибалой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Сегодня «Ювентус» в заключительном матче 37-го тура Серии А дома упустил победу над «Лацио» - ничья 2:2. Главным событием матча стало прощание с домашним стадионом двух знаковых игроков «Ювентуса» - Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.

«Ювентус» - «Лацио» - 2:2
Голы: Влахович 10, Мората 36 – Алекс Сандро 51 (автогол), Милинкович-Савич 90+6

«Лацио» благодаря этой ничьей набрал 63 очка и закрепился на пятом месте, опережая «Рому» на 3 очка за тур до финиша. «Ювентус» уже досрочно обеспечил себе четвертое место.

Ранее «Сампдория» разгромила «Аталанту» - 4:1.

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Ювентус Лацио Серия A Джорджо Кьеллини Пауло Дибала чемпионат Италии по футболу Ювентус - Лацио
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Источник Sport.ua
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