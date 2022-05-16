Ничья с Лацио. Ювентус попрощался с Кьеллини и Дибалой
Римляне продолжают бороться за пятое место
Сегодня «Ювентус» в заключительном матче 37-го тура Серии А дома упустил победу над «Лацио» - ничья 2:2. Главным событием матча стало прощание с домашним стадионом двух знаковых игроков «Ювентуса» - Джорджо Кьеллини и Пауло Дибалы.
«Ювентус» - «Лацио» - 2:2
Голы: Влахович 10, Мората 36 – Алекс Сандро 51 (автогол), Милинкович-Савич 90+6
«Лацио» благодаря этой ничьей набрал 63 очка и закрепился на пятом месте, опережая «Рому» на 3 очка за тур до финиша. «Ювентус» уже досрочно обеспечил себе четвертое место.
Ранее «Сампдория» разгромила «Аталанту» - 4:1.
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