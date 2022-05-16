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Ювентус
16.05.2022 21:45 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 мая 2022, 16:38 | Обновлено 16 мая 2022, 16:44
28
0

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A

16 мая 2022, 16:38 | Обновлено 16 мая 2022, 16:44
28
0
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Лацио».

Юве гарантировал себе 4-е место и выход в Лигу чемпионов, а лациале ведут борьбу за 5-ю позицию и путевку в Лигу Европы.

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Ювентус - Лацио Ювентус Лацио
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Источник Sport.ua
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