16 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Лацио».

Юве гарантировал себе 4-е место и выход в Лигу чемпионов, а лациале ведут борьбу за 5-ю позицию и путевку в Лигу Европы.

Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.