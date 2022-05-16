Италия16 мая 2022, 16:38 | Обновлено 16 мая 2022, 16:44
28
0
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A
16 мая 2022, 16:38 | Обновлено 16 мая 2022, 16:44
28
0
16 мая в 21:45 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Ювентус» и «Лацио».
Юве гарантировал себе 4-е место и выход в Лигу чемпионов, а лациале ведут борьбу за 5-ю позицию и путевку в Лигу Европы.
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2022, 20:30 5
Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете, но катастрофически проиграла воздух
Биатлон | 16 мая 2022, 12:15 7
Денис Шаховец – об «этнической украинке», которая де-факто поставила крест на своей карьере
Футбол | 15.05.2022, 20:55
Футбол | 16.05.2022, 13:05
Футбол | 15.05.2022, 20:21
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2022, 04:43 2
15.05.2022, 22:50 1
15.05.2022, 19:45 1
15.05.2022, 10:35 7
14.05.2022, 19:21
15.05.2022, 17:53 1
15.05.2022, 22:30 3
16.05.2022, 12:29 2