Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ничья с Лацио – олицетворение сезона Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Лацио» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

«Мы выигрывали, игроки хорошо справлялись, но такое случается. В некотором роде это олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам.

Я общался с руководством клуба, у нас есть четкие идеи, хоть рынок и непредсказуем. Думаю, что мы заложили хороший фундамент. Такие игроки, как Влахович и Закария, только что прибыли, и в следующем сезоне они станут лучше», - сказал Аллегри.