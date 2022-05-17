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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ничья с Лацио – олицетворение сезона Ювентуса»
Италия
17 мая 2022, 07:38 | Обновлено 17 мая 2022, 07:59
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ничья с Лацио – олицетворение сезона Ювентуса»

Наставник «Ювентуса» – об очередной потере очков

17 мая 2022, 07:38 | Обновлено 17 мая 2022, 07:59
180
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ничья с Лацио – олицетворение сезона Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Лацио» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

«Мы выигрывали, игроки хорошо справлялись, но такое случается. В некотором роде это олицетворение сезона «Ювентуса». Нам нужно снова привыкать к победам.

Я общался с руководством клуба, у нас есть четкие идеи, хоть рынок и непредсказуем. Думаю, что мы заложили хороший фундамент. Такие игроки, как Влахович и Закария, только что прибыли, и в следующем сезоне они станут лучше», - сказал Аллегри.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Лацио Ювентус - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Football-Italia
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