В понедельник, 16 мая, в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» программа 37-го тура итальянской Серии А будет закрыта матчем, в котором местный «Ювентус» примет римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ювентус

Туринский клуб впервые за 11 лет завершит сезон, не выиграв в нем ни одного трофея. Команда Массимилиано Аллегри вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, потерпела поражение в матче за Суперкубок Италии, а также давно лишилась шансов на Скудетто.

Последней возможностью взять трофей был матч за Кубок Италии, в котором «Ювентус» проиграл миланскому «Интеру» (2:4) в дополнительное время. Место в топ-4 и соответственно путевку в Лигу чемпионов туринцы себе гарантировали, но выше четвертого места подняться вряд ли смогут. Отставание от «Наполи», который идет третьим, составляет 4 очка.

Лацио

«Орлятам» второй сезон подряд не удается выйти в Лигу чемпионов. Пока все идет к тому, что команда Маурицио Сарри завершит сезон в зоне Лиги Европы, однако за еврокубковые позиции идет ожесточенная борьба. За два тура до конца чемпионата «Лацио» занимает пятую строчку, опережая ближайших преследователей на 3 балла.

Вот только этих преследователей слишком много – сразу три клуба могут догнать подопечных Сарри, если они допустят осечку. В спину дышат грозные «Аталанта», «Рома» и «Фиорентина». Так что теоретически «Лацио» может и вовсе остаться без еврокубков. Хотя такой сценарий очень маловероятный.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.42 по линии Parimatch.

16 мая, понедельник