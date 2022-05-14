Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
16.05.2022 21:45 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 мая 2022, 09:13 |
64
0

Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Заключительный поединок предпоследнего тура Серии А

14 мая 2022, 09:13 |
64
0
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 мая, в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» программа 37-го тура итальянской Серии А будет закрыта матчем, в котором местный «Ювентус» примет римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Ювентус

 

Туринский клуб впервые за 11 лет завершит сезон, не выиграв в нем ни одного трофея. Команда Массимилиано Аллегри вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, потерпела поражение в матче за Суперкубок Италии, а также давно лишилась шансов на Скудетто.

Последней возможностью взять трофей был матч за Кубок Италии, в котором «Ювентус» проиграл миланскому «Интеру» (2:4) в дополнительное время. Место в топ-4 и соответственно путевку в Лигу чемпионов туринцы себе гарантировали, но выше четвертого места подняться вряд ли смогут. Отставание от «Наполи», который идет третьим, составляет 4 очка.

Лацио

 

«Орлятам» второй сезон подряд не удается выйти в Лигу чемпионов. Пока все идет к тому, что команда Маурицио Сарри завершит сезон в зоне Лиги Европы, однако за еврокубковые позиции идет ожесточенная борьба. За два тура до конца чемпионата «Лацио» занимает пятую строчку, опережая ближайших преследователей на 3 балла.

Вот только этих преследователей слишком много – сразу три клуба могут догнать подопечных Сарри, если они допустят осечку. В спину дышат грозные «Аталанта», «Рома» и «Фиорентина». Так что теоретически «Лацио» может и вовсе остаться без еврокубков. Хотя такой сценарий очень маловероятный.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.42 по линии Parimatch.

16 мая, понедельник

«Ювентус» – «Лацио»
Турин. Стадион «Альянц Стадиум». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома - Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Два клуба Серии А хотят вернуть Икарди в Италию
Лацио Ювентус - Лацио Ювентус Денис Шаховец Серия A чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции
Футбол | 14 мая 2022, 02:55 0
Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции
Вместе победим фашизм. Андриевский чуть не заплакал на пресс-конференции

Хавбек «Динамо» поблагодарил защитников страны: ВСУ – больше, чем герои

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2022, 23:29 0
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

ВИДЕО. Футбольная радость от Петракова. Тренировка сборной в Словении
Футбол | 14.05.2022, 07:35
ВИДЕО. Футбольная радость от Петракова. Тренировка сборной в Словении
ВИДЕО. Футбольная радость от Петракова. Тренировка сборной в Словении
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Футбол | 13.05.2022, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Футбол | 13.05.2022, 13:50
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
12.05.2022, 12:43 1
Футбол
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
12.05.2022, 22:24 1
Футбол
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
13.05.2022, 01:58
Футбол
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
12.05.2022, 12:13 7
Футбол
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем