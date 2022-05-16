ВИДЕО. Сампдория разгромила Фиорентину и дала шанс Аталанте на еврокубки

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» разгромила «Фиорентину» со счетом 4:1.

У «Сампдории» голы забили Алекс Феррари, Фабио Квальярелла, Мортен Торсби и Абдельхамид Сабири, а для «Фиорентины» мяч престижа с пенальти забил Николас Гонсалес.

У «Фиорентины» 59 очков и 7-я позиция. Таким образом, «Аталанта» с Русланом Малиновским, у которой столько же очков и 8-е место, получила шанс в последнем туре попасть в еврокубки.

Серия А. 37-й тур

Сампдория – Фиорентина – 4:1

Голы: Феррари, 16, Квальярелла, 30, Торсби, 71, Сабири, 83, Гонсалес, 89 (пен)

Сампдория: Аудеро (Равалья, 86), Ауджелло, Колли, Берешиньски, Феррари, Торсби, Сабири, Виейра (Тримболи, 86), Кандрева (Дамсгор, 82), Ринкон, Квальярелла (Капуто, 64).

Фиорентина: Терраччано, Бираги, Миленкович, Венути (Терзич, 74), Игор, Бонавентура, Иконе (Кальехон, 66), Торрейра (Сапонара, 74), Данкан (Мале, 46), Кабрал (Пентек, 66), Гонсалес.

Предупреждения: Виейра, 18, Тримболи, 89 – Торрейра, 14, Гонсалес, 15, Мале, 69.

Удаления: Колли, 90+3.

Судья: Мариани (Италия)