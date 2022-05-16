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16.05.2022 19:30 - : -
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Италия
16 мая 2022, 16:28 | Обновлено 16 мая 2022, 16:31
31
0

Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 мая в 19:30 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A

16 мая 2022, 16:28 | Обновлено 16 мая 2022, 16:31
31
0
Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая в 19:30 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Сампдория» и «Фиорентина».

Фиалки ведут борьбу за попадание в еврокубки, а хозяева поля гарантировали себе сохранение места в элите.

Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Сампдория Фиорентина
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Источник Sport.ua
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