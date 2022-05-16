16.05.2022 19:30 - : -
Италия16 мая 2022, 16:28 | Обновлено 16 мая 2022, 16:31
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Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 мая в 19:30 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A
16 мая 2022, 16:28 | Обновлено 16 мая 2022, 16:31
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16 мая в 19:30 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Сампдория» и «Фиорентина».
Фиалки ведут борьбу за попадание в еврокубки, а хозяева поля гарантировали себе сохранение места в элите.
Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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