16 мая в 19:30 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Сампдория» и «Фиорентина».

Фиалки ведут борьбу за попадание в еврокубки, а хозяева поля гарантировали себе сохранение места в элите.

Сампдория – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.