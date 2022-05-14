Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею
Главные новости за 13 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 мая.
1. Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
В очередном товарищеском матче команда Мирчи Луческу не оставила шансов соперникам
2. ВИДЕО. Бех-Романчук заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
В секторе для тройных прыжков украинка показала результат 14.73 м
3. ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Команда готовится к матчу против Шотландии
4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Поединки пройдут в Лодзе
5. В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
Алексей Купырев погиб от вражеского снаряда
6. Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Екатерина Бех собирается снова получить российское гражданство
7. Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Сегодня в Финляндии стартует 85-й планетарный форум по хоккею
8A. ЧМ по хоккею. США начали с победы, успех Словакии
ЧМ-2022 начался с двух матчей
8B. ЧМ по хоккею. Непростая победа Канады, Финляндия обыграла Норвегию
Завершился первый игровой день на чемпионате мира по хоккею
9. ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба
10. Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться
Обозреватель Sport.ua считает, что покидать «горняков» Михаилу сейчас не нужно
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