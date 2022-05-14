Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею
Другие новости
14 мая 2022, 08:00 | Обновлено 14 мая 2022, 08:09
364
0

Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею

Главные новости за 13 мая на Sport.ua

14 мая 2022, 08:00 | Обновлено 14 мая 2022, 08:09
364
0
Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 мая.

1. Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
В очередном товарищеском матче команда Мирчи Луческу не оставила шансов соперникам

2. ВИДЕО. Бех-Романчук заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
В секторе для тройных прыжков украинка показала результат 14.73 м

3. ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Команда готовится к матчу против Шотландии

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Поединки пройдут в Лодзе

5. В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
Алексей Купырев погиб от вражеского снаряда

6. Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Екатерина Бех собирается снова получить российское гражданство

7. Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Сегодня в Финляндии стартует 85-й планетарный форум по хоккею

8A. ЧМ по хоккею. США начали с победы, успех Словакии
ЧМ-2022 начался с двух матчей

8B. ЧМ по хоккею. Непростая победа Канады, Финляндия обыграла Норвегию
Завершился первый игровой день на чемпионате мира по хоккею

9. ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба

10. Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться
Обозреватель Sport.ua считает, что покидать «горняков» Михаилу сейчас не нужно

По теме:
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
Футбол | 14 мая 2022, 04:45 0
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»

Экс-хавбек считает, что Ребров и Шевченко могут стать совладельцами «Динамо»

Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022
Футбол | 14 мая 2022, 06:00 0
Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022
Женская сборная Украины U-19 проиграла второй матч отбора к Евро-2022

Подопечные Валерия Паламарчука уступили сборной Австрии со счетом 0:1

Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
Футбол | 13.05.2022, 20:52
Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Футбол | 13.05.2022, 17:50
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 13.05.2022, 19:10
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
12.05.2022, 10:22 2
Война
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
ФОТО. Известная певица сфотографировалась с Александром Петраковым
12.05.2022, 12:43 1
Футбол
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
12.05.2022, 14:36 2
Футбол
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 8
Биатлон
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
12.05.2022, 22:24 1
Футбол
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем