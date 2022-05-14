Победа Динамо в Эстонии, призовое место Бех-Романчук, старт ЧМ по хоккею

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 мая.

1. Подарок к празднику. Динамо Киев уверенно обыграло Флору

В очередном товарищеском матче команда Мирчи Луческу не оставила шансов соперникам

2. ВИДЕО. Бех-Романчук заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

В секторе для тройных прыжков украинка показала результат 14.73 м

3. ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров

Команда готовится к матчу против Шотландии

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше

Поединки пройдут в Лодзе

5. В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу

Алексей Купырев погиб от вражеского снаряда

6. Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии

Екатерина Бех собирается снова получить российское гражданство

7. Все, что нужно знать о чемпионате мира по хоккею

Сегодня в Финляндии стартует 85-й планетарный форум по хоккею

8A. ЧМ по хоккею. США начали с победы, успех Словакии

ЧМ-2022 начался с двух матчей

8B. ЧМ по хоккею. Непростая победа Канады, Финляндия обыграла Норвегию

Завершился первый игровой день на чемпионате мира по хоккею

9. ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба

10. Мудрик и Шахтер: уйти нельзя, остаться

Обозреватель Sport.ua считает, что покидать «горняков» Михаилу сейчас не нужно