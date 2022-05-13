Лига наций13 мая 2022, 13:17 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Поединки пройдут в Лодзе
13 мая 2022, 13:17 |
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11 и 14 июня сборная Украины проведет два домашний матча Лиги наций – против Армении и Ирландии соответственно.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила, что оба матча пройдут в польском городе Лодзь. Поединок пройдет на Муниципальном стадионе ЛСК, который вмещает 5700 зрителей.
Интересно, что именно в Лодзе (правда, на другом стадионе) сборная Украины U-19 под руководством Александра Петракова победила в финале юношеского ЧМ-2019 Южную Корею – 3:1.
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