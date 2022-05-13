ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал 10 легионеров, которые присоединятся к тренировочному сбору команды для подготовки к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня).

К сборной Украины присоединятся:

Вратарь: Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош)

Форварды: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза)

Ранее стало известно, где Украина проведет ближайшие матчи Лиги наций.

До этого в сборную были вызваны только 25 игроков из клубов УПЛ.