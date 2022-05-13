ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Команда готовится к матчу против Шотландии
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал 10 легионеров, которые присоединятся к тренировочному сбору команды для подготовки к матчу плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня).
К сборной Украины присоединятся:
Вратарь: Андрей Лунин (Реал)
Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия)
Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош)
Форварды: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза)
Ранее стало известно, где Украина проведет ближайшие матчи Лиги наций.
До этого в сборную были вызваны только 25 игроков из клубов УПЛ.
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