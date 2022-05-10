Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Барселона
10.05.2022 22:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2022, 01:05 | Обновлено 10 мая 2022, 01:42
30
0

Барселона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Еще пару шагов до итогового «серебра» Ла Лиги

10 мая 2022, 01:05 | Обновлено 10 мая 2022, 01:42
30
0
Барселона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч тридцать шестого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Барселона» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Барселона


Очное противостояние каталонской «Барселоны» против мадридского «Реала» в турнирной таблице в конце текущего сезона уже осталось позади, поэтому сейчас команду Хави волнует исключительно вопрос итогового второго места. В Лиге чемпионов УЕФА в следующем футбольном году «блаугранас» уже точно будут принимать участие, поэтому наибольший страх в сердцах их фанатов так и не осуществился. Остается лишь с честью закончить сезон, а потом уже что-то думать с очередной трансферной кампанией в условиях существенно ограниченных финансов.

«Барселоне» остается сыграть три игры до конца розыгрыша чемпионата, однако все они будут проходить против далеко не самых удобных соперников. Против «Сельты» каталонцы исторически играют не очень уверенно, но до прошлого сезона это, в большинстве случаев, касалось только выездных матчей. Почти год прошел с поражения от «кельтов» на «Камп Ноу» (1:2), поэтому Хави должен будет еще и перекрыть одну из неудач своего предшественника, Рональда Кумана, в прошлом.

Сельта


Этот сезон для команды Эдуарда Коудета стал очередным примером того, как «Сельта» может потрепать нервы фаворитам Ла Лиги, но при этом сама в итоге будет довольствоваться местом где-то в середине таблице. Одно время представители города Виго находились возле зоны еврокубков, но затем их заносило и вплотную к зоне вылета. В целом, классическая динамика «кельтов» в качестве команды, которая всегда играет на три результата.

До конца сезона «Сельту» будут ожидать ничего не значащий матч против «Ельче» и гостевая битва против «Валенсии» за места чуть повыше относительно экватора турнирной таблицы. Понимая амбиции Коудета, можно сказать, что сезон для его команды еще не закончен, однако ее текущие кондиции оставляют желать лучшего. Разгромить аутсайдера в лице «Алавеса» (4:0) – не такая уж и сложная задача, а вот потерять очки в матчах против своих прямых преследователей по типу «Гранады» (1:1) и «Хетафе» (0:2) – это уже вызывало вопросы.

Ориентировочные составы


«Барселона»: тер Штеген – Альба, Р. Араухо, Гарсия, Дани Алвес – Пуч, Ф. де Йонг, Гави – Ферран, Обамеянг, Дембеле.

«Сельта»: Дитуро – Галан, Н. Араухо, Айду, Васкес – Бельтран – Серви, Суарес, Мендес – Галардо, Аспас.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре Хави сделает то, что ранее в этом сезоне не сумел его предшественник Серхи Баржуан. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (-1.5) с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

10 мая, вторник

«Барселона» – «Сельта»
Барселона. «Камп Ноу». 22:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити повесил ценник на Бернарду Силву
Ян ОБЛАК: «Победа над Реалом – большой шаг к нашей цели»
Барселона намерена продать Депая летом
Барселона Сельта Барселона - Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария летом хочет купить Мане
Футбол | 09 мая 2022, 20:19 0
Бавария летом хочет купить Мане
Бавария летом хочет купить Мане

Мюнхенцы нацелились на форварда «Ливерпуля»

Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Война | 09 мая 2022, 08:55 3
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск

На Луганском направлении тяжелая ситуация

Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Футбол | 09.05.2022, 05:50
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Сюрприз оркам на 9 мая. Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины
Война | 09.05.2022, 22:23
Сюрприз оркам на 9 мая. Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины
Сюрприз оркам на 9 мая. Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Война | 09.05.2022, 14:18
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
08.05.2022, 14:10 3
Футбол
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
08.05.2022, 06:45 4
MMA
Альварес попросил реванш с Биволом, тот согласен
Альварес попросил реванш с Биволом, тот согласен
08.05.2022, 08:55 2
Бокс
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
Лестер – Эвертон – 1:2. Первый гол Миколенко. Видео голов и обзор матча
Лестер – Эвертон – 1:2. Первый гол Миколенко. Видео голов и обзор матча
08.05.2022, 20:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем