Во вторник, 10 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч тридцать шестого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Барселона» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Барселона



Очное противостояние каталонской «Барселоны» против мадридского «Реала» в турнирной таблице в конце текущего сезона уже осталось позади, поэтому сейчас команду Хави волнует исключительно вопрос итогового второго места. В Лиге чемпионов УЕФА в следующем футбольном году «блаугранас» уже точно будут принимать участие, поэтому наибольший страх в сердцах их фанатов так и не осуществился. Остается лишь с честью закончить сезон, а потом уже что-то думать с очередной трансферной кампанией в условиях существенно ограниченных финансов.

«Барселоне» остается сыграть три игры до конца розыгрыша чемпионата, однако все они будут проходить против далеко не самых удобных соперников. Против «Сельты» каталонцы исторически играют не очень уверенно, но до прошлого сезона это, в большинстве случаев, касалось только выездных матчей. Почти год прошел с поражения от «кельтов» на «Камп Ноу» (1:2), поэтому Хави должен будет еще и перекрыть одну из неудач своего предшественника, Рональда Кумана, в прошлом.

Сельта



Этот сезон для команды Эдуарда Коудета стал очередным примером того, как «Сельта» может потрепать нервы фаворитам Ла Лиги, но при этом сама в итоге будет довольствоваться местом где-то в середине таблице. Одно время представители города Виго находились возле зоны еврокубков, но затем их заносило и вплотную к зоне вылета. В целом, классическая динамика «кельтов» в качестве команды, которая всегда играет на три результата.

До конца сезона «Сельту» будут ожидать ничего не значащий матч против «Ельче» и гостевая битва против «Валенсии» за места чуть повыше относительно экватора турнирной таблицы. Понимая амбиции Коудета, можно сказать, что сезон для его команды еще не закончен, однако ее текущие кондиции оставляют желать лучшего. Разгромить аутсайдера в лице «Алавеса» (4:0) – не такая уж и сложная задача, а вот потерять очки в матчах против своих прямых преследователей по типу «Гранады» (1:1) и «Хетафе» (0:2) – это уже вызывало вопросы.

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Альба, Р. Араухо, Гарсия, Дани Алвес – Пуч, Ф. де Йонг, Гави – Ферран, Обамеянг, Дембеле.

«Сельта»: Дитуро – Галан, Н. Араухо, Айду, Васкес – Бельтран – Серви, Суарес, Мендес – Галардо, Аспас.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре Хави сделает то, что ранее в этом сезоне не сумел его предшественник Серхи Баржуан. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Барселона» (-1.5) с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

10 мая, вторник