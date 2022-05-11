Дубль Обамеянга, ужасная травма Араухо. Барселона справилась с Сельтой
«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к вице-чемпионству
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Сельты» (3:1)
У каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль). Гол престижа для гостей провел Яго Аспас.
На 68-й минуте матча защитник каталонцев Рональд Араухо столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и с помощью врачей был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Там он пришел в сознание, но будет продолжать находиться под наблюдением врачей.
«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к тому чтобы стать вице-чемпионом в текущем сезоне.
Лига 1. 36-й тур
Барселона – Сельта – 3:1
Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 – Аспас, 50.
Барселона: тер Штеген, Араухо (Лангле, 68), Дани Алвес (Мингеса, 89), Жорди Альба, Гарсия, де Йонг, Гави, Дембеле, Депай (Фати, 64), Торрес (Пуч, 46), Обамеянг (де Йонг, 84)
Сельта: Дитуро, Араухо, Айду, Галан, Васкес (Мурильо, 46), Суарес (Фонтан, 90), Бельтран (Вейга, 90), Тиагу Гальярду (Тапия, 60), Аспас, Серви (Солари, 90+7), Мендес.
Предупреждения: Гарсия, 80, де Йонг, 90+10, Жорди Альба, 90+12.
Удаление: Мурильо, 58.
Судья: Арьяс (Испания)
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