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Чемпионат Испании
Барселона
10.05.2022 22:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2022, 06:23 | Обновлено 10 мая 2022, 06:31
46
0

Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая в 22:30 матч 36-го тура чемпионата Испании

10 мая 2022, 06:23 | Обновлено 10 мая 2022, 06:31
46
0
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 мая, в 22:30 состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона» и «Сельта».

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице и стремится стать вице-чемпионом Испании.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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