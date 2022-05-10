Испания10 мая 2022, 06:23 | Обновлено 10 мая 2022, 06:31
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Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 мая в 22:30 матч 36-го тура чемпионата Испании
10 мая 2022, 06:23 | Обновлено 10 мая 2022, 06:31
46
0
В субботу, 10 мая, в 22:30 состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона» и «Сельта».
Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице и стремится стать вице-чемпионом Испании.
Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.
Барселона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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