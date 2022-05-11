ХАВИ: «Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице»

«Барселона» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» (3:1). Во время матча жесткую травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о состоянии здоровья своего подопечного.

«Доктор уже сказал нам, что Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице, врач сказал нам не волноваться. Он проведёт там ночь в качестве меры предосторожности, но не более того», — сказал Хави.

Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне уругваец провел 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола.