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  4. ХАВИ: «Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице»
Испания
11 мая 2022, 02:37 |
52
0

ХАВИ: «Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о состоянии защитника клуба

11 мая 2022, 02:37 |
52
0
ХАВИ: «Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче 36-го тура чемпионата Испании обыграла «Сельту» (3:1). Во время матча жесткую травму получил защитник каталонцев Рональд Араухо. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о состоянии здоровья своего подопечного.

«Доктор уже сказал нам, что Араухо в сознании. Он проведет ночь в больнице, врач сказал нам не волноваться. Он проведёт там ночь в качестве меры предосторожности, но не более того», — сказал Хави.

Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне уругваец провел 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 4 гола.

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Источник Marca
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