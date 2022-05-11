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Испания
11 мая 2022, 01:30 | Обновлено 11 мая 2022, 02:34
165
0

Барселона – Сельта – 3:1. Араухо увезла скорая помощь. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Испании

11 мая 2022, 01:30 | Обновлено 11 мая 2022, 02:34
165
0
Барселона – Сельта – 3:1. Араухо увезла скорая помощь. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Сельты» (3:1)

У каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль). Гол престижа для гостей провел Яго Аспас.

На 68-й минуте матча защитник каталонцев Рональд Араухо столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и с помощью врачей был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Там он пришел в сознание, но будет продолжать находиться под наблюдением врачей.

«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к тому, чтобы стать вице-чемпионом в текущем сезоне.

Лига 1. 36-й тур

Барселона – Сельта – 3:1

Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 – Аспас, 50.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Депай, 30 мин

ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Обамеянг, 48 мин.

ГОЛ! 3:1. Аспас, 50 мин.

События матча

58’
Жейсон Мурильо (Сельта) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
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Источник Sport.ua
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