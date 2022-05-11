Барселона – Сельта – 3:1. Араухо увезла скорая помощь. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Испании
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Сельты» (3:1)
У каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль). Гол престижа для гостей провел Яго Аспас.
На 68-й минуте матча защитник каталонцев Рональд Араухо столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и с помощью врачей был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Там он пришел в сознание, но будет продолжать находиться под наблюдением врачей.
«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к тому, чтобы стать вице-чемпионом в текущем сезоне.
Лига 1. 36-й тур
Барселона – Сельта – 3:1
Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 – Аспас, 50.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Депай, 30 мин
ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 41 мин.
ГОЛ! 3:0. Обамеянг, 48 мин.
ГОЛ! 3:1. Аспас, 50 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка
Без Цыганкова и Гуцуляка