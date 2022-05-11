В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» выиграла у «Сельты» (3:1)

У каталонцев отметились Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль). Гол престижа для гостей провел Яго Аспас.

На 68-й минуте матча защитник каталонцев Рональд Араухо столкнулся головами с одноклубником Гави. 23-летний уругваец потерял сознание и с помощью врачей был отправлен в госпиталь на машине скорой помощи. Там он пришел в сознание, но будет продолжать находиться под наблюдением врачей.

«Барселона» занимает 2-е место, набрав 72 очка, и близка к тому, чтобы стать вице-чемпионом в текущем сезоне.

Лига 1. 36-й тур

Барселона – Сельта – 3:1

Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 – Аспас, 50.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Депай, 30 мин

ГОЛ! 2:0. Обамеянг, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Обамеянг, 48 мин.

ГОЛ! 3:1. Аспас, 50 мин.